Quinten Hermans debuteert in cross meteen met zege in Ardooie

“Ik wou eigenlijk niet zo vroeg alleen in de aanval zitten maar dat was nu wel het geval”, opende Hermans na afloop. “Ik denk dat Laurens Sweeck er ook niet zo veel voor voelde om een volledig uur à bloc te rijden. Sweeck keek de kat wat uit de boom toen Orts en ikzelf gingen versnellen. We waren dus met twee man weg. Toen ook Orts plotseling afhaakte, kwam ik helemaal alleen te zitten. Ik kon toen maar moeilijk de remmen dichtknijpen en me weer laten inlopen.”

“Ik weet dat ik na een paar crossen wel in conditie geraak en dus kan ik misschien tijdens het EK al gaan voor het hoogste”, ging Hermans verder. “Maar eerst Tabor komende zondag. Een technisch parcours dat eigenlijk ook een beetje bij de omloop van Namen aanleunt. Het zal in Tsjechië weer van nul af aan beginnen zijn. Er komen daar een pak jongens bij die ook in Amerika actief waren en daar de wedstrijd wel domineerden. Alle respect voor de organisatoren van Ardooie maar in Tabor zal het deelnemersveld kwalitatief nog een pak hoogstaander zijn. Bovendien hebben diverse renners al hun klassement te verdedigen.”

“Ik heb vandaag een super fijne dag gehad. Ik hoop dat de komende crossen ook zo’n fijn gevoel opleveren. Ik mag tevreden terugblikken op mijn eerste wedstrijd van het seizoen. Zeker als je die kan winnen”, lachte Quinten Hermans.