Poperingse fanclub ziet hun idool Mathieu van der Poel wereldkampioen worden in Hoogerheide: “Een vreugdetraan werd weggepinkt”

Mathieu van der Poel werd afgelopen zondag wereldkampioen veldrijden. De Nederlander haalde het voor eigen volk in Hoogerheide en dat werd onder Poperingenaars gevierd. De Nederlander heeft namelijk een officiële fanclub in de Hoppestad.

“Onze fanclub werd opgericht net voor de coronacrisis. Het idee kwam er omdat een aantal goede vrienden een lokaal zochten om supporters van Mathieu samen te brengen. Met de goedkeuring van Christoph Roodhooft, de sportbestuurder van Alpecin-Fenix, werd de officiële fanclub een feit. Grondleggers hiervan zijn Hervé Debyser, Andy Van Holsbeeck en Lennart Deroo allemaal afkomstig uit in Poperinge en omstreken. Annelies Ryckbosch was er van in het begin ook als enige vrouw bij. Ik nam eind oktober vorig jaar haar plekje over”, zegt Ann De Leeuw (43) uit Westouter.

(Lees verder onder de foto.)

Jamaica (partner Bjorn), Bjorn, Herve, Andy en Ann zagen van dichtbij MvdP wereldkampioen worden. Bjorn, Herve, Andy en Ann zitten in het bestuur van de Poperingse fanclub. © gf

“Het is lang niet zo dat enkel mannen en koers samengaan! Bjorn Sabbe kwam er ook bij toen we onze Facebookgroep hebben opgericht in 2019. Hij had al een bestaande groep met nieuwtjes over Mathieu en zo vond een samensmelting plaats. We zijn een klein maar fijn team! Met allemaal dezelfde passie voor Mathieu.”

“We hadden een plaatsje net voorbij de aankomst. We riepen, juichten, ja zelfs een vreugdetraan werd weggepinkt!”

De club telt een 150-tal leden. “Door de coronaperiode konden we niet veel organiseren of ondernemen, maar nu hebben we een frisse herstart van onze club.Iedereen wie het hart op de juiste plaats draagt voor Mathieu kan lid worden van onze Facebookgroep Fanclub MvdP Westhoek-Poperinge en kan zo deel uitmaken van onze nieuwtjes en acties! Deze groep telt ondertussen maar liefst 7.300 volgers.”

Wereldkampioen

“Zaterdag vertrokken we al naar het WK, zo konden we het perfecte plaatsje uitzoeken voor de dag zelf. We hadden een plaatsje net voorbij de aankomst. Wat een sfeer, wat een organisatie en wat een succes! Zeker als je dan ook nog eens de titel mee naar huis neemt. Het was een heel mooie strijd waarin we wel zagen dat Mathieu de bovenhand probeerde te nemen. Ook wij dachten dat Mathieu het op de veelbesproken balkjes zou proberen, maar hij hield er de spanning in tot de laatste rechte lijn… Ik durfde niet kijken, zo spannend was het”, zegt Ann. “Wat een ontlading. Voor hem, maar ook voor alle fans. Wij waren en zijn vooral superblij dat na een periode met rugklachten Mathieu er terug staat. We riepen, juichten, ja zelfs een vreugdetraan werd weggepinkt!”

“Heel vaak krijgen we te horen of we niet voor een Belg kunnen supporteren. We kunnen toch ook niet allemaal voor dezelfde supporteren?”

Rivaliteit

“Waarom we supporteren voor Mathieu? Heel eenvoudig: het is een supertoffe gast met beide voetjes op de grond. Hij leeft voor zijn sport en zijn fans. Mathieu maakt overal tijd voor een foto, een handtekening, een korte babbel. Dat is heel fijn. Heel vaak krijgen we te horen of we niet voor een Belg kunnen supporteren. Mathieu is evenveel Belg als bijvoorbeeld Wout van Aert. Hij woont trouwens in Antwerpen. We kunnen toch ook niet allemaal voor dezelfde supporteren? Die rivaliteit vinden wij als club niet fijn. Wij wensen de ander geen slechte resultaten of ongeluk. De FairPlay die Mathieu uitstraalt, willen wij ook uitdragen.”

(Lees verder onder de foto.)

Fanclub MvdP Westhoek – Poperinge zal hun idool wereldkampioen worden. © gf

Mathieu in de Hoppestad

Het grootste doel van de fanclub is om Mathieu dit jaar naar hun clublokaal te krijgen. “Ons lokaal bevindt zich in de Worldkarts Poperinge langs de Europalaan 5. Dit wordt niet makkelijk gezien het drukke schema dat Mathieu aanhoudt, maar we proberen. We nodigden hem uit samen met de kalender die we ontwierpen in december. Die hangt nu bij heel wat fans in de huiskamer omhoog”, vertelt Ann.

“Momenteel loopt er ook een actie waarbij we bedrukte paraplu’s verkopen. Daarvan wordt een deeltje aan een goed doel geschonken. Een goed doel dat nog bepaald wordt door Mathieu zelf en anders door onze club. De paraplu’s kunnen nog steeds besteld worden bij ons natuurlijk!

We overwegen ook om een fietstocht te organiseren in het voorjaar als het weer het wat toelaat. Daarnaast spreken we natuurlijk ook af in ons lokaal om ritten en wedstrijden samen te volgen, want samen is altijd wel leuker! Dat bewees het afgelopen weekend ook!”