“Plots moest ik naar het podium”: Tiger-Lil Harinck wint tot eigen verrassing West-Vlaamse beloftetitel

Na een knieoperatie groeide Tiger-Lil Harinck de afgelopen weken naar haar beste vorm toe. In Beernem kroonde de 21-jarige Nieuwpoortse zich tot haar eigen verrassing tot provinciaal kampioene bij de beloften. “Ik stond naar het podium te kijken toen mijn naam plots afgeroepen werd.”

Tiger-Lil Harinck begon in september met goede benen aan het nieuwe veldritseizoen. Bij nevenbond LRC leverde dat al snel een knappe tweede plaats op in Wingene. Niet veel later was ze op het slechtst mogelijke moment liefst twee maanden buiten strijd. “Ik had al lang last van ITB (iliotibiale band red.) frictiesyndroom. Ik voelde het toch bij momenten ook tijdens het fietsen. Volgens de orthopedist zou een operatie het probleem het snelst verhelpen.” Na haar knieoperatie in oktober vreesde de renster van Cyclocross Team MJ Wood dat ze haar beste niveau deze winter niet meer zou halen. “Dat viel gelukkig wel mee. Ik ben nu ongeveer een maand weer aan het fietsen en het gaat redelijk. Het was natuurlijk wel een beetje zoeken om tijdens het seizoen terug op te bouwen.”

Na een aarzelende start in Diksmuide stond de laatstejaarsbelofte op tweede kerstdag toch met wat twijfels aan de start van het PK in Beernem. “Het was na de operatie pas mijn eerste cross bij de wielerbond, maar het ging veel vlotter dan verwacht. Ik maakte een goede start en had ook geen terugval.”

Harinck finishte uiteindelijk als 21ste en vooral als eerste West-Vlaamse. “Dat was helemaal niet duidelijk, want ik wist het zelf niet. Ik stond naar het podium van enkele ploegmaten te kijken toen ik plots hoorde dat mijn naam afgeroepen werd. Het is natuurlijk altijd mooi om zo’n trui te winnen. In de zomer won ik in Oostende ook het PK mountainbiken en als nieuwelinge was ik ook eens West-Vlaams kampioen in de cross.”

Ploeteren

Met haar titel op zak trok de Nieuwpoortse naar de Duinencross in Koksijde. Tegen de internationale toppers bij de profs kon ze logischerwijze geen vuist maken. “Dat was mijn dag niet. Het parcours was enorm zwaar, nog lastiger dan vorig jaar zelfs. Ik maakte ook veel foutjes.” Na twee ronden moest ze uiteindelijk de wedstrijd verlaten. “Dat is jammer, maar het was wel een enorm geestige ervaring. Er was ook echt veel publiek om ons aan te moedigen.”

“Het is mijn doel om dit seizoen toch te proberen om een A-cross uit te rijden”

Enkele dagen later wist ze zich bij de LRC in Dikkebus al te herpakken met een vierde plaats. “Daar ben ik zeker wel content van. Het was serieus ploeteren, maar dat heb ik eigenlijk het liefste. Je kon wel veel op de velo blijven. Het gat was niet groot, dus misschien zat er wel een podium in.”

Familie

Bij de familie Harinck heeft de fiets altijd al een grote rol gespeeld. Het was dus ook geen toeval dat Tiger-Lil in 2016 de stap zette naar het wielerpeloton. “Ik heb wel lang moeten zagen bij mijn ma, maar uiteindelijk heeft ze toch toegegeven (lacht). Mijn oma Madeleine heeft trouwens ook nog gekoerst. Haar vader heb ik nooit gekend, maar hij zou ook gekoerst hebben.”

Tijdens de veldritten waren Tiger-Lil en haar papa zo goed als onafscheidelijk. Op 9 november 2022 werd Herman Harinck echter onwel achter het stuur van zijn vrachtwagen. Door de zware crash kampt hij onder andere nog steeds met geheugenproblemen. “Het gaat nu wel beter met hem, maar meegaan naar de cross kan niet meer. Dat is te lang en te druk voor hem. In Diksmuide was hij er wel eens bij.” Herman blijft natuurlijk wel gewoon de grootste supporter van zijn dochter. “Hij volgt alles en we babbelen nog veel over de cross. Hij was natuurlijk enorm fier met mijn trui.”

De komende weken focust de West-Vlaamse kampioene zich vooral op haar examens in het tweede jaar Sociaal Werk aan Howest in Kortrijk. Ze zal haar seizoen wellicht afsluiten op de Noordzeecross in Middelkerke. “Zo’n cross dicht bij de deur is altijd plezant. Mijn doel is om dit seizoen toch te proberen om een A-cross uit te rijden. Ik denk dat er mogelijkheden zijn om daarin te slagen.”

(Adriaan Clynckemaillie)