Ploegleider van Eli Iserbyt ziet vier topfavorieten voor BK veldrijden in Meulebeke

Voor Jurgen Mettepenningen, manager van het Pauwels Sauzen-Bingoalteam, zijn er zondag vier topfavorieten voor het BK veldrijden. Tijdens een persconferentie in het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde vernoemde hij Thibau Nys, Laurens Sweeck en twee van zijn renners: Eli Iserbyt en uittredend kampioen Michael Vanthourenhout.

“Wij gingen woensdag het parcours in Meulebeke met het team verkennen. Zondag gaat het wellicht dooien. De omloop zal dan wellicht een metamorfose ondergaan maar Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout hebben zo toch al eens het gevoel gehad met de omloop. Het parcours in Meulebeke is altijd mooi maar de verkenning leerde me wel dat het geen technische omloop is. Er steken heel veel rechte stukken in, er is weinig interval. De dooi zal zijn werk doen waardoor we loopstroken en een zware omloop krijgen. Het Belgisch kampioenschap wordt een ‘echte’ cross en is altijd iets heel speciaals”, stelde Mettepenningen.

Met Iserbyt en Vanthourenhout heeft de ploeg twee serieuze kanshebbers op de eindzege. “Ik zie zondag slechts vier topfavorieten aan de start verschijnen. Dat zijn Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout met naast hen Laurens Sweeck en Thibau Nys. Voor de rest van het deelnemersveld zie ik niet echt een grote rol weggelegd. De outsiders zullen misschien wel een tijdje meegaan maar in de finale zullen zij het niet afmaken”, legde hij uit. “Van de vier die ik citeerde steekt er ook niemand echt bovenuit. Elk van hen start met muizenissen in het hoofd. Eli Iserbyt was aan heel sterk seizoen bezig maar werd ziek. Gelukkig zag ik in Zonhoven de Eli terug die ik wou zien. Michael Vanthourenhout kent ups en downs. Hij staat er wel steeds op de grote momenten. Zondag is zo’n groot moment. Laurens Sweeck heeft ook een moeilijk seizoen en start in Meulebeke zonder zege. Thibau Nys zal ook niet met het volste vertrouwen naar het BK afzakken. Die kent dit seizoen een jeugdige wisselvalligheid. Ik zet ze daarom alle vier op gelijke hoogte.”

De manager wil de Belgische titel alvast in eigen ploeg houden. “Wie zondag wint, zal een verdiende winnaar zijn. Wij willen de titel zeker binnen de ploeg houden. Dan zullen we ook als team moeten rijden. Eli en Michael zullen elkaar goed moeten begrijpen willen we ons doel bewerkstelligen.”