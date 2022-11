Pieter Vanspeybrouck over belang van cross voor jeugd: “Crossen is goed om de winter te overbruggen”

Het veldritseizoen is in volle gang. Bij de profs doen Eli Iserbyt – vijf zeges en leider in Wereldbeker én Superprestige – en kersvers Europees kampioen Michael Vanthourenhout het uitstekend. Zij sprongen al heel vroeg op de crossfiets. Net als ex-renner Pieter Vanspeybrouck.

“Bij de jeugd combineerde ik altijd weg en veldrijden”, blikt de sportdirecteur van Intermarché-Wanty-Gobert terug. “Ik reed minder crossen dan de jongens die zich echt als veldrijder wilden manifesteren. En ik reed minder op de weg dan mijn leeftijdsgenoten die wegrenner wilden worden. Los daarvan: crossen is goed om de winter te overbruggen. Van een inspanning van dertig of veertig minuten zoals bij nieuwelingen en junioren, daar word je niet slechter van.”

Vanspeybrouck werd in z’n jonge jaren twee maal Belgisch kampioen in het veld. Een eerste keer bij de nieuwelingen in Wielsbeke (2003), een tweede maal bij de junioren in Wachtebeke (2005). Toch werd hij na verloop van tijd voltijds wegrenner. “Als je vier of vijf jaar geen crossen rijdt, verlies je die schwung”, weet de 35-jarige ex-renner. “Je doet veel lange duurtrainingen. Dat intensieve van de cross is dan verdwenen. Vandaar ook dat toppers als Wout Van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock tijdens de winter enkele weken in het veld rijden. Die mannen blijven dat onderhouden.”

Behendigheid

Het komt hun stuurvaardigheid ten goede. Zijn jeugd in het veldrijden hielp Vanspeybrouck om stuurvaardiger te worden. “Veldrijden op jonge leeftijd is goed voor je verdere carrière”, benadrukt Vanspeybrouck. “Je wordt behendiger, je leert beter omgaan met je fiets. Bij de profs zie je nog vaak mannen die minder goed overweg kunnen met hun fiets. Ik heb ook nog wel eens competitie gedaan op de piste, omdat ik op kop stond in de Beker van België en daar wat punten kon pakken. Twee of drie meetings heb ik gedaan. Toen was de wielerbaan in de Gentse Blaarmeersen nog niet overdekt. In nummers als scratch en puntenkoers leer je in een peloton rijden. Wie uit de cross komt, is sowieso behendig met de fiets en kan in een peloton rijden.”

Intussen is Vanspeybrouck bezig met de voorbereiding van zijn tweede seizoen als ploegleider. “Teambuilding hebben we al achter de rug, maandag had ik performancemeeting en op 5 december beginnen we in Albir aan onze eerste ploegstage”, besluit hij. “Op 11 januari start een tweede stage. Vermoedelijk wordt de UAE Tour in 2023 mijn eerste koers in de volgwagen.”