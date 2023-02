Pieter Ghyllebert legt het veldritseizoen neer: “Voor de jeugd gaat het razendsnel”

Het veldritseizoen maakt plaats voor het wegseizoen, dus is het tijd om de balans op te maken van onze West-Vlaamse crossers. Ex-prof Pieter Ghyllebert laat zijn licht schijnen op enkele opvallende figuren.

In het veld vinden we Pieter Ghyllebert niet meer, maar sinds jaar en dag staat hij paraat om enkele strandraces te rijden. “Ik doe het wel rustiger aan”, legt hij uit. “Ieder jaar zeg ik dat ik meer ga trainen voor het komende seizoen, maar het komt er maar niet van. Ook de prestaties zijn dus niet meer wat ze geweest zijn. Meestal zit ik nu een volledige wedstrijd à bloc”, lacht hij. “Maar ik maak me niet meer druk als het eens wat minder is, het plezier primeert nu.”

Ghyllebert volgt het veldrijden nog altijd van dichtbij en zag dit jaar enkele opvallende West-Vlamingen aan het werk. “Michael Vanthourenhout is geen volledige West-Vlaming meer, maar zijn prestaties zijn hoe dan ook noemenswaardig. Ook Eli Iserbyt mag tevreden zijn over zijn seizoen. Zeker het begin en einde waren sterk. Tussendoor had hij af te rekenen met pech en natuurlijk ook met de grote drie, maar hij blijft een van de figuren van dit seizoen.”

Ook uit verrassende hoek kwam een knappe West-Vlaamse prestatie. “Gerben Kuypers heeft een heel constant en sterk seizoen gereden. Ik kende hem al en gedurende het seizoen is hij dan ook bij het grote publiek bekender geworden. Zijn selectie voor het WK was een logische keuze. Hij verdiende die kans zonder enige twijfel.”

Beloftenwereldkampioen van 2022, Joran Wyseure, liet zich ook enkele malen opmerken. “Voor de jeugd gaat het razendsnel. Het niveau is zeer hoog. Als je het in zijn perspectief zet, waren zijn prestaties zeker goed. Gerben Kuypers bewijst ook dat je niet per se op je twintigste hoeft te pieken. Als Joran en de andere jongeren rustig kunnen blijven groeien, kunnen ze nog een hele mooie carrière uitbouwen.” (LR)