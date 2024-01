Phebe Blieck tevreden met brons op BK veldrijden

Voor het eerst werden na het Belgisch kampioenschap veldrijden voor meisjes nieuwelingen twee titels uitgereikt. Zita Peeters pakte bij de tweedejaars de driekleur. Bij de eerstejaars ging de trui naar Elise Coussens. Phebe Blieck mocht tijdens de podiumceremonie brons om de hals hangen.

Op de atletiekpiste in Meulebeke kende Phebe Blieck (14) een goeie start. Ze ging als derde, na de tweedejaars Zita Peeters en Melanie Lemmens, richting de eerste brug. Aan het einde van de openingsronde zat ze in zevende positie. Een plaats die de meid uit Veurne voor de rest van het kampioenschap sterk verdedigde en vasthield. Ze finishte zevende en moest vier tweedejaars- en twee eerstejaarsnieuwelingen laten voorgaan. “Eigenlijk was ik gestart met de ambitie bij de eerstejaars de titel te pakken”, gaf ze na de podiumceremonie toe. “Het podium halen bij de meisjes geboren in 2009 moest zeker kunnen. Mijn start was goed. Ik heb me even voorin kunnen ophouden, maar daarna moest ik mijn eigen tempo zoeken en viel ik enkele plaatsen terug. Dat het verschil met kampioene Elise Coussens ongeveer één minuut bedraagt, daar verschiet ik een beetje van. Langs de andere kant ben ik content met de manier waarop dit kampioenschap verliep.”

Phebe Blieck, die natuurwetenschappen studeert, was blij met een aparte trui voor eerstejaarsnieuwelingen. “Zo verloopt een kampioenschap eerlijker, want tegenover de tweedejaars maken wij niet veel kans”, ging ze verder. “Ik veroverde dit seizoen toch al enkele podiumplaatsen. Bijna altijd bolde ik binnen de top vijf over de streep.”

Groeien

De jonge meid uit Veurne werd in de regionale crossen in Maldegem en Arendonk tweede, telkens na tweedejaars Zita Peeters. Eén keer werd ze derde, drie keer eindigde ze als vierde en evenveel keer noteerde Phebe de vijfde plaats. “De komende jaren hoop ik nog wat te kunnen groeien”, blikte ze vooruit. “De cross is mijn hoofdbezigheid, vandaar dat ik al enkele jaren aan de slag ben bij de veldritploeg AA Drink Young Lions.” (HF)