Pedro Baelen ziet keerzijde aan professionele aanpak bij jeugd

Pedro Baelen is al een tijdje niet meer actief als crosser, maar als kenner laten we hem graag nog eens aan het woord over het veldrijden van vandaag. Over hoe het nu allemaal een stuk professioneler gaat, over hoe de parcoursen veranderd zijn en wat er nog allemaal geëvolueerd is.

In de jaren ‘90 en ‘00 was Pedro een vaste waarde in het crosspeloton. “Ik heb enkele keren de Vlaamse Cyclocross Cup gewonnen, een klassement met meer dan twintig wedstrijden op een seizoen. Ik wist elk jaar wel enkele crossen te winnen, en in de kleinere A-crossen zoals Otegem en Zonnebeke haalde ik af en toe de top tien. Ik moest het vooral van de zwaardere omlopen hebben, waar wat geklommen en gelopen moest worden. Zulke omlopen zijn er vandaag niet veel meer. Ik denk dan aan Gavere, Overijse en de Koppenberg, maar voor de rest zijn veel crossen al heel technisch geworden, waar je amper nog driehonderd meter rechtdoor rijdt. Je kan bijna nergens nog je vermogen kwijt.”

Laatbloeiers

“Alles wordt nu veel professioneler aangepakt, al van bij de jeugd. Het gros van de renners wordt serieus begeleid, door trainers die daarin echt onderlegd zijn. Op zich geen slechte zaak: meestal wordt het talent dat erin zit, er ook echt uit gehaald. Maar het heeft ook z’n keerzijde. Renners van de tweede lijn, laatbloeiers, konden vroeger via de B-crossen nog doorbreken, maar nu is dat een stuk moeilijker. In de eerste plaats omdat het aantal B-crossen in dalende lijn gaat, maar ook omdat je al van bij de juniores echt moet tonen wat je in je mars hebt om opgemerkt te worden door grotere ploegen. Nu, de voornaamste raad die ik aan jonge crossers kan geven, is: geniet ervan, het is zo’n mooie sport.” (RRK)