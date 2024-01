Parcours Hexia Cyclocross Gullegem staat onder water, maar organisatoren zijn niet ongerust

Zaterdag vindt in West-Vlaanderen de zevende editie van de Hexia Cyclocross Gullegem plaats. Door de hevige regenval van de afgelopen dagen is een deel van het voorziene parcours ondertussen volledig onder water komen te liggen. De organisatoren houden de situatie nauwlettend in de gaten en zullen indien nodig schakelen en delen van de omloop wijzigen.

“Het is niet de eerste keer dat we dit tegenkomen. Ook bij onze allereerste editie, in 2018, stond enkele dagen voor de wedstrijd het terrein blank”, legde Kevin Defieuw van het organisatiecomité uit. “De wedstrijd komt zeker niet in het gedrang. We volgen de situatie van nabij op, want bij een drogere periode kan het waterpeil snel zakken. Moest dat niet het geval zijn, dan passen we het parcours nog aan. Het gaat immers om een klein, lager gelegen, deel van het parcours.”

Op de deelnemerslijst van de losse cross in Gullegem prijken onder meer de namen van Tom Pidcock, Michael Vanthourenhout en Thibau Nys. Vorig seizoen was de zege er voor Wout van Aert. Hij verschijnt dit jaar niet aan het vertrek.