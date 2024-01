Parcours Hexia Cyclocross Gullegem aangepast door wateroverlast, sportkampen van Klaas Vantornout duiken het water in

De organisatie van Hexia Cyclocross Gullegem heeft beslist om het parcours voor hun wedstrijd komende zaterdag aan te passen. Door de wateroverlast stond een deel van het parcours onder water. “We hebben de lager gelegen stukken geschrapt, waardoor onze omloop iets korter is. Maar nu zijn we zeker dat het parcours niet meer onder water zal komen te liggen.” Ex-veldrijder Klaas Vantornout dook met de kinderen en jongeren van de sportkampen het water in.

Eerder deze week doken er al beelden op van een deel van het parcours van de Hexia Cyclocross Gullegem, dat onder water stond. De organisatie liet toen weten dat ze niet per se ongerust waren, omdat ze andere opties in het achterhoofd hadden. “Ondertussen hebben we nu al beslist om de lager gelegen stukken uit het parcours te schrappen”, vertelt Kevin Defieuw van het organiserende comité.

“Met de jonge gasten van de sportkampen trekken we altijd naar het parcours om daar ook zelf even te crossen”

“We hebben een lus hertekend, waardoor de omloop iets korter is. Maar nu zal het parcours zeker niet meer onder water komen te staan. We wilden niet wachten tot zaterdag om dit aan te passen.” Veldrijder Tom Pidcock heeft ondertussen al afgezegd, omdat hij ziek is. “Dat is jammer, maar we zullen proberen om nog een andere topnaam aan de start te krijgen”, besluit Kevin. Vorig jaar kon Wout van Aert, die er nu normaal niet zal bij zijn, winnen.

Duikje in het water

Ondertussen ging ex-veldrijder Klaas Vantornout uit Torhout het parcours deze week al een paar keer verkennen met zijn sportkampen. “Het is nu de vijfde keer denk ik dat ik een sportkamp van sportdienst Wevelgem begeleid. Dat valt mooi samen met de vakantie en deze cross in het tweede weekend van het nieuwe jaar.

Vantornout neemt bijna dagelijks een 60-tal jonge renners onder zijn hoede. “Dat begint vanaf ongeveer 9 jaar tot en met 15 jaar. In de voormiddag is het eerst tijd aan de beginners en erna voor de gevorderden. We spreken af in de sporthal van Gullegem. De afgelopen dagen hebben we eerst wat oefeningen gedaan binnen, omdat het gewoon te veel aan het regen was. Maar daarna trekken we aar het parcours en doen we onderweg naar daar al wat oefeningen”, legt hij uit.

“Je ziet dat die jonge gasten er echt naar uitkijken om op dat parcours te gaan rijden, want ze weten ook dat over enkele dagen daar de grote profs het tegen elkaar zullen opnemen. Voor hen is het mythisch dat ze dat ook mogen doen. En als ze het lager gelegen stuk van het parcours onder water zagen liggen, was er een deel van de groep, die absoluut niet twijfelde. Enkelen wilden er zelfs per se doorheen rijden, terwijl een ander deel dan liever een kortere lus nam zonder door het water te rijden.”

“Het is leuk dat de jongeren actief bezig zijn en zich tegelijkertijd ook amuseren”

Klaas kreeg heel wat positieve reacties op zijn video. “Het was ook heel grappig en amusant voor de jonge gasten. En plezier moet net de grootste drijfveer zijn op die sportkampen. Het is belangrijk dat ze plezier beleven tijdens het sporten, want dan zijn ze actief bezig in plaats van achter een scherm te zitten. Je ziet ook dat het hen echt deugd doet om een sport te doen, waarbij ze zich amuseren. Presteren is voor later, als ik zie dat ze zich amuseren, dan geeft dat mij ook een goed gevoel. De meeste mensen zien ook de grap in van zo’n video. Dan waren die gasten ineens ook wat gewassen”, lacht hij.

Zwaar parcours

Als ex-veldrijder liet Vantornout ook even zijn licht schijnen op het parcours. “Door die extreme weersomstandigheden ligt het er wel erg zwaar bij. Overal waar je in het algemeen van de weg af rijdt of op een graspleintje, zak je direct dieper in de grond. Voor de kleintjes was het de afgelopen dagen redelijk zwaar met ook hun kleinere fietsjes.”

“Bij de materiaalpost ligt het er nog drassig bij, dus sowieso zullen er zaterdag nog modderige stukken tussen zitten”

“Vandaag had het niet geregend, dus de weide bovenaan was al voor een stuk opgedroogd. Maar de materiaalpost in het lagergelegen stuk ligt er nog drassig bij en na een bui kan dat vlug veranderen. Sowieso zullen er zware en modderige stukken in zitten en dat laatste vond ik net het leukste om te crossen”, besluit Klaas.