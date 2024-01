Overtrainde Gerben Kuypers beëindigt veldritwinter: “Hij moet nu vijf weken rusten en daarna herbeginnen in de Brabantse Pijl”

Gerben Kuypers (23) uit Schore bij Middelkerke was vorige winter de Belgische crossrevelatie en ging ook dit seizoen in eerste instantie verder op zijn elan, maar nu beleeft de ingeweken Ramskapellenaar moeilijke tijden. Overtraind, mycoplasma en misschien zelfs een vorm van hersenvliesontsteking. Zijn crosswinter zit erop. “Het is een goeie les”, zegt zijn vader Nico, zelf ex-Belgisch kampioen op de weg bij de elite zonder contract.

Nico Kuypers, die in mei 50 jaar wordt, werd in 2009 Belgisch kampioen op de weg bij de elite zonder contract in Binche en bleef na het einde van zijn carrière dankzij zijn zoon Gerben actief in de wielersport. “Voor mij heeft Gerben het altijd goed gedaan, alleen ging het door zijn hogere studie (bachelor elektromechanica in Brugge, red.) een paar jaar moeilijker. Daardoor moest hij een ander traject bewandelen dan veel van zijn generatiegenoten, die wel alles op de koers zetten. Ook corona speelde hem parten, aangezien hij zich toen als belofte wilde tonen, maar niet kon koersen.”

Achtste op WK in Valkenburg

Als junior in 2018 behaalde Kuypers nog een achtste plaats op het WK veldrijden in Valkenburg, maar pas in 2022 – als belofte bij het bescheiden Proximus-Alphamotorhomes-Doltcini – brak hij helemaal door, zowel op de weg als in het veld. “Maar voor ons was dat intern geen verrassing. Ik wist al dat er iets in Gerben zat van toen hij vijf jaar was. Ik heb zelf gekoerst en zag gewoon dat hij iets in zich had. Soms verraste hij me.” Bij het bredere publiek verwierf Kuypers pas vorige winter, in december 2022, bekendheid toen hij de losse tv-cross in Essen naar zijn hand zette. “Maar ik herinner me bijvoorbeeld een tweede plaats in de cross van Ronse als eerstejaarsbelofte, waar hij de evenknie van Ryan Kamp was”, vertelt vader Nico. “Alleen heeft hij op een bepaald moment niet de juiste mensen ontmoet. In de cross is het moeilijk om ergens binnen te geraken. Bondscoach Sven Vanthourenhout is iemand die wel altijd in hem geloofd heeft. Hij bleef altijd zeggen dat Gerben iets kon, maar dat hij geduld moest hebben. (haalt de schouders op) Bij sommigen duurt het allemaal wat langer zeker?”

Vorige winter beleefde Kuypers een uitmuntende winter, met een zesde plaats op het WK in Hoogerheide als hoogtepunt. “Daar was Gerben misschien zelfs net iets te gretig, maar dat is koers. Als je plots op plaats drie rijdt en Michael Vanthourenhout de hele tijd in je wiel zit, moet je kunnen zeggen: rijd jij nu ook maar eens op kop. Maar dat zijn leerprocessen. Als Gerben vierde was geworden, zou dat geen verschil uitgemaakt hebben. De prestatie was er. Hij was het wel degelijk waard om dat WK te mogen rijden.”

“Gerben heeft na het wegseizoen onvoldoende gerust. Daar zat waarschijnlijk de fout” – vader Nico Kuypers

Als renner van opleidingsploeg Circus-ReU-Technord mocht Kuypers in 2023 ook proeven van het grote werk in de WorldTour met Intermarché-Wanty. Ook op de weg liet hij prompt mooie dingen zien. “Hij is verrassend uit de hoek gekomen en zette duidelijk een stap vooruit”, vertelt vader Nico. “Ook in 2024 zal Gerben voluit van de weg proeven, want zijn veldritseizoen is voorbij. Hij is volgens mij overtraind. Wanneer we dat vastgesteld hebben? Te laat. Jeugdig enthousiasme, dat zeker. Maar ook omdat hij na het wegseizoen onvoldoende gerust heeft. Daar zat waarschijnlijk de fout. Ook een vorm van hersenvliesontsteking als oorzaak wordt niet uitgesloten, aangezien Gerbens vriendin om die reden in het ziekenhuis werd opgenomen. Maar de echte oorzaak zullen we nooit 100 procent zeker te weten komen. Weg en veld combineren, dat is nu eenmaal niet simpel. Het is een goeie en harde les voor iedereen. Aan beide kanten zijn er fouten gemaakt, zowel bij de ploeg als bij de renner. Er moet niemand met de vinger gewezen worden. Het is nu tijd om rust en tijd voor zichzelf te vinden.”

KOM op Grand Ballon

In april zal Kuypers de competitie hervatten. “Die overtraindheid is niets om ons zorgen over te maken. Gerben moet nu vijf weken rusten, daarna heropbouwen en herbeginnen in de Brabantse Pijl. Zo simpel is het. Bedoeling is dat hij daarna ook de andere Ardense klassiekers rijdt. Ze zien echt potentieel in hem. Daar heeft hij geluk mee en hij zal die kans met beide handen grijpen, daar ben ik van overtuigd. Ik heb van Gerben flitsen gezien die veel moois voorspellen. Zijn grootste kwaliteit is bergop rijden, maar hij kan ook finishen, zoals tijdens de Ronde van Namen op de Citadel. Ooit pakte hij op Strava de KOM op de Grand Ballon voor Thibaut Pinot, ook dat zegt genoeg. De enige zekerheid is dat Gerben goed kan klimmen. Tot waar dat hem zal leiden, zal de toekomst wel uitwijzen.”