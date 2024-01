Otegem is klaar voor de jaarlijkse cyclocross: “Niet evident om uit te rijden”

Wie de jongste dagen door Otegem reed, kon er niet naast kijken. Ze zijn klaar om maandag een massa publiek te ontvangen voor de drie crossen die er verreden worden. “Met namen als Joran Wyseure, Eli Iserbyt, Laurens Sweeck en Tim Merlier bij de heren en ook de top bij het damesveldrijden aan de start, belooft het opnieuw een sportieve hoogdag te worden voor Otegem”, zegt voorzitter Benny Lavaert.

Het is al enkele weken te zien in Otegem: de voorbereidingen van de cross zijn volop aan de gang. Een groot deel van het parcours is al een tijdje uitgezet zodat eventuele slechte weersomstandigheden de laatste week geen roet in het eten kunnen gooien.

Minder zichtbaar is ook het vele werk dat achter de schermen gebeurde, niet in het minst de zoektocht naar sponsors. Voorzitter Benny Lavaert was blij te kunnen aankondigen dat Betafence opnieuw als hoofdsponsor fungeerde. Of dit ook de komende jaren zo zal blijven, is een open vraag. “Het is inderdaad zo dat Betafence vroeger altijd een engagement aanging voor vijf jaar. Dit contract was vorig jaar afgelopen en is nu vernieuwd voor slechts één jaar. In de toekomst zal de samenwerking dus jaarlijks moeten herzien worden”, aldus Kurt Velghe van Betafence. “We hebben er nu al 15 jaar sponsorschap opzitten en zijn best tevreden over de return. Het leverde ons heel wat naambekendheid op, wat uiteraard belangrijk is, en voor een bedrijf met vestiging in Zwevegem vind ik het belangrijk visueel aanwezig te zijn op dergelijk wielerhoogfeest”, aldus nog Velghe, die eraan toevoegde dat de beslissing om te sponsoren bij de hoofddirectie ligt.

Berg geld

Benny Lavaert ergert zich ook aan een onlangs verschenen artikel in een nationale krant waarin gesteld werd dat de zogenaamde losse crossen op een berg met geld zitten. “Dit was te lezen in een interview met mensen van Golazo. Daar werd gesteld dat de crossen die niet verbonden zijn aan een overkoepelende organisatie, zoals de onze, de renners beter betalen. Dit schept de perceptie dat de renners hier veel geld kunnen scheppen, en dat is niet zo. Wij zitten niet op een berg geld, integendeel. We moeten heel wat werk verzetten om onze sponsors binnen te halen.”

Otegem Boven vroeg een recht van antwoord aan de bepaalde nieuwskrant, maar kreeg dit niet, iets wat de organisatoren van de Otegemse cross nog bozer maakte.

Het parcours van de cross bleef grotendeels ongewijzigd. “Dit is inderdaad nagenoeg hetzelfde gebleven. Wel is de aankomstlijn terug getrokken in de Heestertstraat, waar vroeger ook de aankomst was. De start van de drie wedstrijden blijft wel zoals vorig jaar”, geeft parcoursverantwoordelijke Franky Herpol mee.

Drie wedstrijden

Maandag worden er drie crossen gereden. Een voor de dames, een voor de heren en een voor G-sporters of mensen met een beperking. Volgens Sem Vanhessche, directeur van de Hoge Kouter in Kortrijk een goede zaak. “We dragen sport hoog in het vaandel bij de Hoge Kouter en hopen maandag met acht van onze mensen aan de start te verschijnen. Het is wel een zwaar parcours en dus niet altijd evident om de wedstrijd uit te rijden.”

Bij de twee andere crossen kon men zich al verzekeren van gekende namen die aan de start zullen verschijnen. “Met namen als Joran Wyseure, Eli Iserbyt, Laurens Sweeck en Tim Merlier bij de heren en ook de top bij het damesveldrijden aan de start, belooft het opnieuw een sportieve hoogdag te worden voor Otegem.”

Goed om te weten is dat de shuttlebussen, die in diverse randgemeenten volk ophaalden en terugbrachten, niet meer rijden. Er is wel een fietszone als zoenzone voorzien. Wie met de fiets komt, kan die stallen achter het oud gemeentehuis in de Zwevegemstraat. Er zijn ook twee zoenzones, een aan de kruising tussen de Ingooigemstraat met de Nederkouter en een in de Zwevegemstraat.

Parkeerplaatsen voor personen met een beperking bevinden zich aan OC De Spoele, te bereiken via de Scheldestraat.