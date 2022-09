Organisatoren voegen Gullegem toe aan kalender Superprestige veldrijden

De organisatoren van de Superprestige veldrijden hebben Gullegem toegevoegd aan de kalender van het komende veldritseizoen, zo werd dinsdag bekendgemaakt.

In Gullegem wordt op 7 januari de zevende en meteen ook voorlaatste manche van het seizoen gereden. Op 11 oktober wordt er afgesloten in Middelkerke.

Het seizoen wordt op 29 oktober op gang geschoten in Ruddervoorde, nadien is het de beurt aan Niel (11 november) en Merksplas (19 november). Op 3 december is Boom de vervanger van Gavere, dat op de Wereldbeker-kalender werd opgenomen. Op 27 december is Heusden-Zolder aan de beurt, een dag later volgt de avondcross in Diegem.