Organisatiecomité Gullegemcross stuurt programma bij

De vijfde editie van de Hexia Cyclocross van Gullegem zal nog altijd op dinsdag 4 januari plaatsvinden, met publiek, maar het organisatiecomité stuurt wel het programma bij. Zo komt er geen publiekstent met afterparty en ook het vipcafé komt door de huidige coronasituatie te vervallen. Er is plaats voor maximum 4.000 toeschouwers op en rond de Europalaan en Heulestraat van Gullegem.

“Na drie succesvolle edities werd vorig jaar een cross georganiseerd zonder publiek. Tot voor enkele weken zag het ernaar uit dat we opnieuw zouden aanknopen met de succesvolle edities van weleer. Spijtig genoeg moeten we de plannen nu wijzigen”, meldt Kevin Defieuw van het organisatiecomité. “Een echte uitdaging, al tonen we hier opnieuw de wendbaarheid van de organisatie en de vrijwilligers en geeft dit de mogelijkheid om volop de focussen op het sportieve luik.”

“De toeschouwers zullen een Covid Safe Ticket moeten voorleggen om toegang te krijgen tot het terrein, waar er een mondmaskerplicht is. Wat betreft de catering gaat de organisatie een stuk verder dan de opgelegde maatregelen. Eten en drinken kan enkel bekomen worden in twee ruime cateringzones. Die zones bieden de mogelijkheid om de geldende regels van onder andere zittend consumeren optimaal te managen.”

Achtergrondmuziek

“Daarenboven zal hier enkel achtergrondmuziek aanwezig zijn. Ondanks alles kijken we enthousiast uit naar 4 januari. We hebben immers vijf spannende wedstrijden op het programma, waaronder het Belgisch kampioenschap G-cyclocross. Op dit kampioenschap zijn we bijzonder fier. Vanaf onze eerste editie wilden we een wedstrijd voor personen met een beperking organiseren. Dit BK is een erkenning voor de inspanningen uit het verleden.”

Mathieu Van der Poel is de laatste winnaar in Gullegem. De Nederlander haalde het in januari van dit jaar voor de Brit Thomas Pidcock en Jens Adams.