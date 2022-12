Onze analist Klaas Vantornout geeft onze crossers hun kerstrapport

Vlak voor de start van de kerstvakantie is het traditioneel tijd voor de rapporten. Zo ook voor de West-Vlaamse veldrijders. Onze analist Klaas Vantornout overschouwt en beoordeelt de eerste seizoenshelft van Iserbyt en co. en giet zijn bevindingen in zijn kerstrapport.

Michael Vanthourenhout

grootste onderscheiding

“Samen met Eli is hij de man van het seizoen tot nu toe. Al zou ik hem vanwege zijn Europese titel nog een trapje hoger zetten dan Eli. Zijn kunststukjes liggen ook nog wat verser in het geheugen.”

“Michael heeft dit seizoen hele mooie dingen laten zien. Zeker op parcoursen die hem goed liggen, was hij outstanding. Technisch is hij altijd een krak geweest, maar nu heeft hij ook het volume om de inspanningen een uur lang vol te houden. Die combinatie maakt van hem een steengoede renner.”

(lees verder onder de foto)

Technische omlopen, zoals hier in Val di Sole, liggen Vanthourenhout als gegoten. © JASPER JACOBS BELGA

“Nu mikt hij op het BK in Lokeren, dat ook op een technische omloop gereden wordt. Daar kan veel, al zal hij dan toch moeten afrekenen met een Wout van Aert die nog een paar procenten beter zal zijn dan hij nu al is. Een Belgische titel kan, maar dan zal Wout van Aert toch pech of een mindere dag moeten hebben.”

Eli Iserbyt

grote onderscheiding

“De eindafrekening volgt in februari en die kan er natuurlijk anders uitzien, maar met wat we tot dusver al gezien hebben, kunnen we niet anders dan concluderen dat Eli voor zijn eerste seizoenshelft geslaagd is met grote onderscheiding. Want wat Eli in de eerste twee maanden van het seizoen gepresteerd heeft, is ronduit impressionant. Alleen zijn mensen dat snel vergeten als het, zoals nu, eens wat minder gaat.”

“Het wordt voor Eli allesbehalve evident om deze dip te overwinnen”

“Zelf ben ik ook verrast door zijn terugval. Na zijn zeges in Amerika verkondigde hij nog dat hij nog niet op zijn best was, maar die uitspraken zijn nu wat tegen hem gekeerd. Sowieso zal zijn rug in die terugval ook wel een grote rol gespeeld hebben. Ook mentaal zal het voor Eli geen gemakkelijke periode zijn, want hij krijgt vaak veel bagger over zich heen.”

“Dat alles maakt het allesbehalve evident om deze dip te overwinnen. De crossen volgen elkaar nu ook heel snel op en eens je tijdens het seizoen in een dipje zit, is het heel moeilijk om eruit te geraken. Hopelijk kan hij tegen de kampioenschappen opnieuw stappen zetten, maar ik vrees eerlijk gezegd dat het moeilijk wordt.”

Gerben Kuypers

onderscheiding

“De grote verrassing van Essen. Zijn overwinning daar kwam echt uit het niets. Hij had het waarschijnlijk zelf ook niet verwacht. Deze zege zorgt ervoor dat zijn seizoen eigenlijk al geslaagd is. De toppers waren dan misschien wel niet allemaal aanwezig, maar draai of keer het zoals je wil: een cross winnen is nooit gemakkelijk, en al zeker een tv-cross niet. Hij is ook nog erg jong, dus chapeau!”

(lees verder onder foto)

Gerben Kuypers won verrassend de cross in Essen. “Nu moet hij ook eens een knalprestatie neerzetten tussen de écht grote jongens”, aldus Klaas Vantornout. © KRISTOF VAN ACCOM BELGA

“Zijn volgende doel moet nu zijn om ook eens een knalprestatie neer te zetten tussen de écht grote jongens en zich eens in de top vijf of in de top tien van een topcross te nestelen. Maar nog eens: wat er ook gebeurt, zijn seizoen is eigenlijk al geslaagd.”

Emiel Verstrynge

onderscheiding

“Ik onthoud vooral zijn Europese titel bij de beloften in Namen. Als je op zo’n omloop die titel kan pakken, dan ben je een redelijk complete renner. Hij heeft een mooie stap vooruit gezet. Net als bij Gerben Kuypers wordt het voor hem nu zaak om ook tussen de profs eens van zich te laten spreken met een mooi resultaat.”

Joran Wyseure

onvoldoende

“Eerlijk is eerlijk: tot dusver was het seizoen van Joran nog niet geslaagd. Joran kan veel beter. Zijn start is meestal heel slecht en het is bijna onbegonnen werk om dat dan nog recht te gaan zetten. Al zijn er ook verzachtende omstandigheden. Zijn trainer vertelde me immers dat Joran in het begin van het seizoen zwaar gevallen is op training en dat de gevolgen van die val toch serieuzer bleken dan initieel gedacht.”

“De gevolgen van een val in het begin van het seizoen bleken bij Joran toch serieuzer dan gedacht”

“Het is niet simpel voor Joran op dit moment. Al kan hij zich wel optrekken aan zijn wedstrijden in Antwerpen en in Amerika. De komende weken kan hij evenwel nog veel rechtzetten, zeker in de zwaardere crossen. Al zal het mentaal ook niet gemakkelijk zijn: hij wil zijn wereldkampioenentrui tonen, en als dat dan niet lukt, dan is dat lastig.”

Gianni Vermeersch

geen beoordeling

“Gianni heeft nog maar één cross gereden en werd daarin 17de. Het zal voor hem niet simpel worden om deze winter een rol van betekenis te gaan spelen in de cross. Hij is nu een steengoede renner, met een enorme motor, maar in het veldrijden denk ik niet dat een top vijf er zal inzitten. Hij moet de crossen die hij rijdt dan ook eerder zien als een voorbereiding op het wegseizoen, in plaats van als kansen om een resultaat neer te zetten.”