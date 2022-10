Ontmoet familie Pyfferoen, de kinderen van de cross in Ruddervoorde: “Superprestige is voor ons het evenement van het jaar”

Op zaterdag 29 oktober vindt weer de Superprestige cross plaats in Ruddervoorde. Dat is een vast hoogtepunt op de kalender van de familie Pyfferoen. Dat deze familie en het veldrijden op de Baliebrugge met elkaar verbonden zijn, weet bijna iedereen. Voor de kinderen van parcoursbouwer Geert Pyfferoen heeft de cross altijd een belangrijke rol gespeeld. Iedereen werkt mee aan de voorbereiding en is ook de dag zelf actief.

Emmeken (35) en Jurgen Volkaert (44), Silke(33) en Stijn Mannens (35), Flor (31) en Raisa Blondeel (25), Florieke (30) en Thomas Verrecas (30), Miel (28) en Kim Vanlimbergen (28): allemaal zijn ze opgegroeid of terechtgekomen in een gezin waarin de cross centraal stond. Ze hebben die liefde met de paplepel meegekregen. “Als er bij ons geen cross was, dan gingen onze ouders naar een andere cross. Mémé en pépé of de babysit waren dan van de partij om voor ons te zorgen. Naarmate we ouder werden, kon je ons ook op en rond het parcours terugvinden. Het was voor ons natuurlijk een groot speelparadijs in onze achtertuin als het ware. En eens we konden helpen, deden we dit. Dat was evident voor ons en we hebben het altijd gedaan”, horen we bij de kinderen. “We zagen ook niets anders van ma en pa. Moeder was altijd te vinden in de vip-tenten en vader zag je altijd op het parcours. We zijn zeker niet bang om onze handen uit de mouwen te steken. Het is het evenement van het jaar bij ons op de boerderij. Met al onze vrienden en alle vrijwilligers zoiets tot een goed einde brengen, zorgt voor veel voldoening.”

“Met al onze vrienden en vrijwilligers dit tot een goed einde brengen, zorgt voor veel voldoening”

Ook de partners hebben ondertussen hun plaats gevonden in de cross. “Het is een familiegebeuren en een leuk avontuur om met iedereen te delen. Iedereen draagt zijn of haar steentje bij. De laatste jaren brengt het ook de grootouders samen om op deze dag te zorgen voor de allerkleinsten uit de familie”, weet Miel te vertellen. Florieke vervolgt: “Onze partners worden zeker gezien als vaste waarde op de cross. Zeker de momenten na het vele werk zijn de schoonzonen altijd wel te vinden voor een fris pintje in de kantine.”

Puur volksfeest

Maar ondanks het vele werk de dag zelf, is en blijft de cross op de Baliebrugge een feest, ook voor de kinderen Pyfferoen. “In de tapkotjes is er altijd een leuke sfeer. Samen met Emmeken hebben we de tapkotjes onder onze hoede en we zorgen er altijd voor dat we leute maken. In de biertent is het ook altijd groot feest”, vertelt Florieke.

Door de jaren heen zijn er wel een paar minpunten opgedoken. “Zoals het einduur in de biertent. Ik begrijp waarom dit wordt gedaan. Jammer genoeg zien we dat er tussen de feestvierders door de jaren heen meer en meer ruziemakers tussen zitten, al dan niet door de alcohol. Helaas heeft dit een gevolg voor de sfeer in de biertent later op de avond. Toch is dit jammer voor de mensen die er een echt volksfeest van willen maken”, aldus Florieke.

Miel voegt er nog aan toe: “Elk jaar zijn er helaas wel enkelingen die willen profiteren en proberen binnen te glippen in de vip-ruimtes. Gelukkig beschikken we over goede security om hierover te waken.” (Geert Stubbe)