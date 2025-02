Noordzeecross klaar voor nummer 65: zaterdag sluit Superprestige traditiegetrouw af in Middelkerke

Zaterdag vindt in Sportpark De Krokodiel in Middelkerke de slotmanche van de Superprestige plaats. Met inmiddels 65 edities mag de Noordzeecross zich de oudste veldrit van het land noemen. En er is nog meer: in november komt het Europees kampioenschap veldrijden naar Middelkerke.

Opmerkelijk: voor het eerst is er ook een wedstrijd voor aspiranten (U15) voorzien. “We willen deze generatie, die vanaf september bij de nieuwelingen zal rondrijden, al eens kennis laten maken met een internationale omloop”, legt secretaris Peter Germonprez uit. “De wielerbond ging akkoord en met meer dan 50 inschrijvingen en een wachtlijst mogen we van een succes spreken. Als organisator van deze cross zijn we blij een fractie te kunnen bijdragen aan de toekomst van deze sport.”

Brand versus Alvarado

Vooral de Superprestigecross bij de dames elite belooft spannend te worden. Lucinda Brand (100 punten) en Ceylin del Carmen Alvarado (99 punten) kunnen allebei nog de eindzege binnenrijven. Wie van de twee als eerste over de meet komt, haalt de trofee binnen. Brand is bezig aan een topseizoen, want eerder schreef ze al de Wereldbeker op haar naam en later deze maand kan ze ook nog de X2O Badkamers Trofee winnen. “We merken een groot verschil met vroeger”, zegt Peter. “Veel mensen zeggen het: de damescrossen zijn spannender dan die van de mannen.”

Naast Belgisch kampioene Marion Norbert Ribérolle, Julie Brouwers, Annemarie Worst, Inge van der Heijden en Sara Casasola is het uitkijken naar Sanne Cant. De drievoudige wereldkampioene hangt na de cross in Oostmalle haar fiets aan de haak. De Noordzeecross wordt haar laatste profwedstrijd op West-Vlaamse bodem.

Vandeputte wint (?)

Bij de heren is de spanning in de Superprestige iets verder te zoeken. Niels Vandeputte was deze winter met voorsprong de meest regelmatige crosser in het prestigieuze regelmatigheidsklassement, want hij eindigde nooit buiten de top vijf. Met een marge van tien punten op Lars van der Haar begint de jonge pion van Alpecin-Deceuninck aan de slotmanche in Middelkerke. “De Superprestige en de Noordzeecross, het is een huwelijk dat we ook als een toeristische meerwaarde beschouwen”, merkt Peter Germonprez op. “In een vorig leven was ik directeur Toerisme Middelkerke. In november hadden we een champagneweekend en op het einde van de winter hadden we de Noordzeecross om het wintertoerisme aan te wakkeren. De toetreding tot de Superprestige heeft onze cross een enorme boost gegeven. En vergeet ook zeker niet de meerwaarde van Sven Nys. Hij kwam hier rijden toen we nog geen klassementscross waren.”

170 man aan het werk

Zaterdag zullen maar liefst 170 mensen in functie van de Noordzeecross aan de slag zijn. Peter Germonprez: “Ons bestuur telt zes mensen en is een goede acht maanden met deze organisatie bezig. De dag zelf werken 20 mensen in de vipzone, 20 op de parking, 15 op de omloop, 45 aan de kassa, vijf aan de materiaalpost en nog eens 15 om de broodjes te smeren.”

Leuk weetje: sinds het overlijden van Norbert Dedeckere in 2015 hing er al elk jaar een grote foto van de lokale veldritlegende in het lokaal van de organisatie van de Noordzeecross. “Dat is een traditie die we willen behouden”, stelt Peter. Ook een vermelding waard: de trofee voor de beste U23-renner wordt gemaakt door de lokale kunstenaar Bart Berteloot.

EK in november

In het weekend van 8 en 9 november komen de Europese veldritkampioenschappen naar Middelkerke, maar daar heeft de organisatie van de Noordzeecross, het CyclocrossComité Middelkerke vzw, niets mee te maken. “We stonden daarvoor open, maar de keuze is gegaan naar Golazo, dat het EK volledig op zich zal nemen. Bovendien vindt het EK, net als het BK van 2022, plaats in het militair domein van Lombardsijde.”