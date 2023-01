Noordzeecross in Middelkerke dit jaar op vernieuwd parcours, organisatie zoekt nog vrijwilligers

Na een jaartje pauze door het BK cyclocross vindt op 11 februari opnieuw de oudste cyclocross van het land plaats. Traditiegetrouw is de Noordzeecross de finale van de Superprestige en staan de belangrijkste renners van dit regelmatigheidscriterium aan de start.

“De Noordzeecross wordt dit jaar gereden op een vernieuwd parcours die iedere uitdaging van vrijetijdspark De Krokodiel opzoekt. Renners gaan hun vermogen moeten aanspreken, want de ondergrond zou wel eens ferm drassig kunnen zijn”, zegt Norbert Cicou, parcoursbouwer en voorzitter van het Cyclocrosscomité.

De ‘grote drie’ staan omwille van hun wegcampagne niet aan de start, maar dan nog is het deelnemersveld uitstekend. Zeker bij de dames, waar het niveau cross na cross erg hoog blijft en het koersverloop vaak erg open en wisselend is.

Beslissende manche

“De Noordzeecross is de beslissende manche van de Superprestige. Zowel bij de heren als de dames staan de eerste drie op een zakdoek. Naast de elitewedstrijden komen ook de nieuwelingen en de junioren aan de start op het uitdagende parcours van het vrijetijdspark De Krokodiel. De wedstrijd bij de nieuwelingen wordt omgedoopt tot de Trofee Pol Dierendonck, als eerbetoon aan wijlen ereschepen Pol Dierendonck. Hij was één van de pioniers als facilitator van de eerste edities van de Noordzeecross”, aldus Norbert Cicou.

De cross vindt plaats op zaterdag 11 februari, maar net zoals andere jaren is de Westendelaan al vanaf de dag voordien, vrijdag 10 februari vanaf 9 uur, afgesloten. Het verkeer wordt vanaf dan omgeleid via de Kerkstaat, Koninginnelaan, Louis Logierlaan, Westendelaan.

Zwembad Vita Krokodiel is op zaterdag 11 februari gesloten. Op vrijdag 10 februari is het zwembad bereikbaar langs een alternatieve weg. Ook de bushalte Sportpark is tijdelijk buiten dienst op 10 en 11 februari.

Medewerkers gezocht

De organisatie zoekt nog vrijwilligers voor de logistiek en het onthaal van het publiek. Zin om een dagje te helpen op de cross? Meld je dan aan via www.noordzeecross.com.