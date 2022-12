Nieuwelinge Zita Gheysens: “Op BK-piste één keer goud pakken”

Winst in scratch en afvalling, tweede op de vijfhonderd meter! De voorbije pistemeeting in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent scoorde nieuwelinge Zita Gheysens (15) heel goed. De tweedejaars hoopt deze winter één van de acht individuele pistetitels in de wacht te slepen.

“Vooral mijn chrono op die dubbele baanronde betekent heel veel”, benadrukt Zita Gheysens. “Want ik presteer anderhalve seconde sneller dan een jaar geleden. Op twaalf maanden is dat redelijk veel. In de pelotonkoersen op de piste voel ik dat ik een stap vooruit zette. Vorige winter moest ik vooral proberen volgen. Nu kan ik zelf initiatief nemen. Leuk is dat momenteel vrij veel meisjes aan de meetings meedoen. Waardoor het veel aangenamer koersen is.”

Topsportschool

Begin september begon de Izegemse aan de Topsportschool in Gent. Ze zit in het vierde jaar ASO wetenschappen. “Maandag had ik examen wiskunde, woensdag chemie, vrijdag volgt biologie”, verduidelijkt Gheysens.

Tijdens de kerstvakantie staan heel wat Belgische pistekampioenschappen op de kalender. Twee weken geleden pakte Zita Gheysens, die op 1 januari het shirt van Jonge Renners Roeselare ruilt voor dat van Van Moer Logistics, brons op het Vlaams kampioenschap omnium. Auke De Buysser en Jilke Michielsen gingen haar vooraf. “Ik hoop deze winter op de Belgische kampioenschappen in één van de acht nummers goud te veroveren”, formuleert Gheysens haar ambitie. “Vermoedelijk zal dat in een sprintnummer moeten gebeuren. Want na een lastige wedstrijd is Auke De Buysser altijd de snelste. Eind januari ga ik ook het BK ploegkoers rijden. Met eerstejaars Laura Fivé ga ik de strijd aan tegen de favorieten De Buysser-Michielsen.”