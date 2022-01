Nieuwelinge Shanyl De Schoesitter is eerste Belgische kampioene

Shanyl De Schoesitter is de eerste Belgische kampioene in het veld. De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal soleerde bij de nieuwelingen in Lombardsijde naar de zege. Het zilver is voor Emma Szekely.

De meisjes nieuwelingen stonden voor een moeilijke opdracht op en rond het militair domein van Lombardsijde. De wind blies fel, regen viel over hen heen van bij de start en het zand lag er lastig bij. Wel moesten de dames niet over het strand, die passage werd voor hen weggelaten wegens te lastig.

Shanyl De Schoesitter was de topfavoriete voor de start en ze maakte die rol ook meteen waar. Al na enkele honderden meters telde ze 15 seconden voorsprong op haar tegenstanders en die bonus bouwde ze ronde na ronde verder uit.

In de achtergrond bikkelden Emma Szekely en Noor Vandendijck een mooie strijd uit om het zilver en brons. Het was Szekely die het zilver pakte, voor Vandendijck.

Zaterdag strijden ook nog de junioren (heren en vrouwen) en de dames elite om de driekleur.

