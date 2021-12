Nieuweling Tibo Vancompernolle is bezig aan een sterk seizoen: “Ik rij goed, dus ik kijk uit naar het Belgisch kampioenschap”

Bijna overal waar hij aan de start verschijnt haalt Tibo Vancompernolle (15) de top tien. Robby Cobbaert, zijn nieuwe coach bij Bert Containers-Pauwels Sauzen, zag hem zondag in Sint-Truiden naar de zevende plaats snellen.

“Een goed resultaat, want ik stond bij de start op de laatste rij”, blikt de crosser uit Meulebeke terug. “Het parcours in Sint-Truiden was best tof. Wat draaien en keren, dat heb ik graag. Er waren ook enkele powerstukken. Dat heb ik iets minder onder de knie. Onze nieuwe ploegleider was in Sint-Truiden. Ik heb een goed gevoel bij hem.”

Robby Cobbaert trad vorige week toe tot de staf van Bert Containers-Pauwels Sauzen, de opleidingsploeg van Pauwels Sauzen-Bingoal, het veldritteam van Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout. De Oost-Vlaming heeft een verleden in het veldrijden, maar stapte over naar de weg en is bij VDM-Trawobo nog steeds actief als elite zonder contract. Hij volgt Tom De Kort op, die zich bij de ploeg van manager Jurgen Mettepenningen voortaan vooral met de vrouwenafdeling zal inlaten. Cobbaert krijgt de opdracht Vancompernolle zo goed mogelijk naar het Belgisch kampioenschap in Lombardsijde te loodsen.

Goed in het zand

“Zo’n zandparcours is iets voor mij”, beweert Vancompernolle. “Twee weken geleden heb ik in Koksijde de veldrit voor tweedejaarsnieuwelingen gereden. Ook daar startte ik helemaal achteraan. Ik kon opschuiven naar de vierde plaats en strandde op acht seconden van het podium. Dat was een beetje jammer. Een bewijs dat zand iets voor mij is. Ik heb deze winter al redelijk goed gereden. Dus kijk ik uit naar dat Belgisch kampioenschap.”

Vancompernolle, vierdejaarsleerling mechanica aan het VTI in Tielt, zal op het militair domein van Lombardsijde niet als topfavoriet van start gaan. “Tjalle Dries, Neo Tielens, Axel Van Den Broek, mijn ploegmaat Thorben Allaer en Zander Tielens lijken mij de voornaamste kandidaten op de driekleur. Haal ik de top tien, dan is dat voor mij goed. Eindig ik binnen de top vijf, zou dat super zijn. Pak ik een medaille is dat fantastisch. Ik ga niet beginnen dromen. Normaal zou ik komend weekend in Lichtervelde crossen, maar die wedstrijd werd afgelast. Voor het BK doe ik normaal nog Essen, het Nederlandse Rucphen en Beernem.” (HF)