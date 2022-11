Nieuweling Shanaya Esther Schollaert ruikt eerste zege: “Tot het BK ligt het accent voor mij op het veldrijden”

Tweede in Knesselare en in Alsemberg. Dat zijn voorlopig de beste uitslagen van Shanaya Esther Schollaert (14), tweedejaarsnieuwelinge bij Molenspurters Meulebeke. Nog eventjes blijft ze veldrijden combineren met atletiek.

Boortmeerbeek (zaterdag) en Ardooie (zondag) zijn de volgende cyclocrossen op de kalender van het meisje dat op tweede kerstdag vijftien wordt. Vorige zondag trok ze naar Maldegem. In het Sint-Annapark bolde ze als zevende over de streep. “Niet zo goed”, zuchtte de jonge atlete. “In de startzone kwam een Nederlands meisje ten val. Ik kon haar niet ontwijken. Onze fietsen raakten verstrengeld. Pas na wat trekwerk kon ik de achtervolging inzetten. In Maldegem zijn er veel singletracks. Heel moeilijk om voorbij te steken. We rijden ook samen met de elites, wat soms vervelend kan zijn.”

In de tussenstand van de Cycling Vlaanderen Cyclocross Challenge staat Shanaya Esther Schollaert op rang vier. Comfortabel zelfs. Ook leider Sanne Laurijssen heeft veel voorsprong. Zita Peeters en Laure Huybrechts staan tweede en derde. Dat duo heeft de meid uit Tielt nog in het vizier. In Alsemberg pakte ze meer punten dan Peeters en Huybrechts.

“Sommigen zeggen dat ik daar had kunnen winnen”, ging Schollaert verder. “Ik rijd vrij goed bergop. Dat heb ik afgelopen zomer ook op de weg laten zien. Op het parcours in Alsemberg was er een bult waar je met veel snelheid naartoe moest. In de voorlaatste ronde reden we met drie samen. Sanne Laurijssen raakte boven, Zita Peeters en ik niet. Ik kon nog tot bij Sanne terugkeren, maar ik geraakte niet meer over haar. Terwijl Zita meer dan één minuut verloor.”

CrossCup Roeselare

Daags na de veldrit in Alsemberg trok Shanaya Esther Schollaert naar Mol waar een manche van de Crosscup veldlopen werd georganiseerd. “Daar werd ik tiende en derde van mijn leeftijd”, blikte ze terug. “In het veldrijden ben ik tweedejaars, in het veldlopen eerstejaars. Normaal zal ik op 27 november ook in Roeselare meedoen aan de CrossCup. Tot het Belgisch kampioenschap veldrijden in Lokeren van zondag 15 januari ligt het accent op cyclocrossen. Daarna ga ik misschien weer wat meer lopen.”

Wellicht wordt het de laatste winter dat ze cyclocross en veldlopen combineert. Intussen zocht de sportievelinge contact met de Topsportschool in Gent. “Vermoedelijk zal ze daar niet worden toegelaten omdat ze niet op de piste rijdt”, verduidelijkte Shanaya’s papa Danny. “Veldrijden is niet olympisch. Begrijp ik wel, maar hoe moet er dan ooit opvolging voor Sanne Cant komen?”