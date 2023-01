Nieuweling Jasper Vlaeminck uit Kortemark gaat er zaterdag tegenaan in Zonnebeke

Beter doen dan op het BK in Lokeren! Dat is het doel van Jasper Vlaeminck, tweedejaarsnieuweling bij Jonge Renners Roeselare, zaterdag in Zonnebeke. Het nationale kampioenschap was vorige zondag een stevige tegenvaller.

“Bij de start stond ik midden in het pak, in de eerste bocht zat ik volledig ingesloten en tot overmaat van ramp viel in de loop van de tweede ronde mijn ketting af”, zucht Vlaeminck. “Dat gebeurde net voorbij de materiaalpost. Die ketting kreeg ik weer op haar plaats, maar dat kostte tijd. Waardoor ik veel plaatsen verloor en uiteindelijk pas 62ste eindigde. Terwijl ik ergens halfweg het deelnemersveld, rond plek 35, zou moeten eindigen.” Eén slechte uitslag doet de crosser uit Kortemark de moed en motivatie niet verliezen. Zaterdag gaat hij er in Zonnebeke weer tegenaan. “Eigenlijk is mijn seizoen tot nog toe redelijk goed geweest”, gaat de student aan ’t Saam in Diksmuide verder. “Voor het eerst heb ik enkele keren geproefd van crossen bij de nevenbond LRC. In twee wedstrijden eindigde ik derde. In de categorie A+ voor jongens van vijftien tot achttien jaar. Het niveau in de veldritten van Cycling Vlaanderen ligt natuurlijk wel een stuk hoger.”

Rotseizoen

In Ardooie boekte Vlaeminck dit seizoen z’n beste resultaat. Hij bolde als veertiende over de streep. “Op een parcours met vrij veel modder, dat ligt me best”, beweert hij. “Veldrijden is mijn hoofdbezigheid. Vorig jaar ben ik in Staden aan het wegseizoen begonnen, maar in die wedstrijd kwam ik stevig ten val. Door een knieletsel ben ik toen twee maanden langs de kant moeten blijven. Na die val had ik het ook moeilijk om te eten, want mijn tanden zaten door mijn lip. Op de weg was 2022 een rotseizoen.” (HF)