Nieuweling Gilles Van Loo mikt op top tien op BK Lokeren: “De strijd om de titel zondag ligt nog helemaal open”

In Lokeren worden zaterdag en zondag Belgische veldrittitels uitgereikt. Zowel bij de nieuwelingen als bij de junioren zullen enkele meisjes en jongens één dag de koning te rijk zijn. Misschien de enige dag in hun carrière. Gilles Van Loo (14) droomt bij de eerstejaarsnieuwelingen niet van de titel, wel van de top tien.

“Ik ben niet helemaal tevreden over mijn veldritseizoen”, verraste de crosser van Team Keukens Buysse. “In het begin, kort na de overstap van de aspiranten naar de nieuwelingen, ging het nog redelijk en haalde ik een paar keer de top vijf. Daarna ben ik ziek geweest, raakte ik besmet met corona, heb ik drie weken weinig of niets kunnen doen. Nadien was het heel moeilijk weer op het niveau van het seizoenbegin te geraken. Al lijkt het nu wel te beteren.”

“Ik kan helaas niet spreken over een topseizoen”

Vorige week waagde Van Loo zich aan de Vlaamse Duinencross in Koksijde en de afwachtingswedstrijd van de Superprestigeveldrit in Gullegem. In Koksijde werd hij zestiende, in Gullegem vijftiende. “Koksijde was niet zo slecht”, blikte de VTI-student bouw terug naar vorige week donderdag. “Ik zat snel op mijn plaats en kon die positie vasthouden. Zandcrossen liggen me redelijk goed. Gullegem was een lastig karwei. Bij de start kende ik pech want ik zat achter een valpartij en moest bij de laatsten vertrekken. Het was ook een veldrit met de tweedejaars. Ik werd vijftiende eerstejaars.”

Top tien

Toch trekt Gilles Van Loo met enige ambitie naar het nationaal kampioenschap in Lokeren. Eerstejaarsnieuwelingen worden zondag om 10 uur aan de start verwacht. Vanaf 8.30 uur kunnen ze de omloop verkennen. In tegenstelling tot wat iedereen de eerste maanden van het seizoen dacht, lijkt de strijd om de titel helemaal open te liggen. Want Brent Lippens, gewezen ploegmaat van Gilles Van Loo, fietst niet langer van de ene zege naar de andere.

“Brent blijft kandidaat voor het podium én voor de overwinning”, begon Van Loo de favorieten te overlopen. “Len Geerts zal er ook niet ver af zijn. Net als Giel Lejeune. Mijn ploegmaat Dima Roels zal zondag ook goed zijn. Zelf hoop ik de top tien te halen. Voor mij zou dat een heel goed resultaat zijn. Ongeacht de uitslag op het BK zal ik nadien nog twee of drie crossen rijden. Omdat het geen topseizoen was, ga ik niet tot eind februari in competitie blijven. Ook al is het voor mij een voorbereiding, hoop ik op de weg een degelijke campagne af te werken.”

(HF/foto GC)