Nieuwe Veurnse wielerclub wil jonge renners opleiden: “Talenten ontwikkelen staat hier centraal”

Jonge wielrenners uit de streek kunnen zich voortaan ontwikkelen bij Jeugd Cyclingteam Veurne. De nieuwe wielerclub hoopt de talenten ooit te kunnen laten doorstromen naar grotere ploegen.

Voorzitter Pedro Coutteau en zijn echtgenote Nele Boeve verzetten ongeveer tien jaar lang bergen werk bij KVC Noordzeemeeuw. Na een onenigheid gaven ze in mei met pijn in het hart hun ontslag. “Maar ik kreeg daarna heel wat vragen van ouders en de stad Veurne, waar we al zeven jaar een gesloten omloop en nu ook een crossparcours hebben”, vertelt Pedro. “Eigenlijk hebben we niet lang getwijfeld om dan maar zelf een club op te richten.”

Behendigheid

Jeugd Cyclingteam Veurne start officieel op 1 januari, maar telt nu al 16 renners. “Jongens en meisjes vanaf 7 jaar zijn welkom. Momenteel hebben we vier recreanten, vier miniemen, vier aspiranten en vier nieuwelingen. Een deel van de renners begint helemaal van nul.” Bij de trainingen krijgt de voorzitter hulp van zijn dochter Axana (18), die als belofte nu zelf een opleiding tot initiator volgt. Ook zoon Jelle (14) zal als eerstejaarsnieuweling voor de ploeg van zijn ouders uitkomen.

Tijdens de veldritwinter trainen de jonge renners elke woensdagnamiddag afwisselend op de crossparcours in Diksmuide en Veurne. JCV werkt immers samen met de collega’s van Cycling Team Houtland-Westkust. “We hebben zo telkens dik twintig renners op training. Hopelijk kunnen we de koers in de regio op een hoger niveau krijgen.” De ontwikkeling van talentvolle crossers en wegrenners staat centraal.” (AC)

Meer info op www.jeugdcyclingteamveurne.be of via nele@jeugdcyclingteamveurne.be.