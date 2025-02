Nieuwe hoofdkleur voor Tomabel-Inofec CT: “Cross blijft in ons DNA”

Tomabel-Inofec Cycling Team zit in het nieuw. Het accent ligt niet meer op zwart, maar op rood. Zo probeert het team zich te onderscheiden. Door specifiek rond de cross te werken, laat de club zich al jaren opmerken.

De hoofdsponsors Tomabel en Inofec tekenden een nieuwe overeenkomst van drie jaar. “Enkele kleinere sponsors vielen weg, maar werden vervangen”, verduidelijkt voorzitter Klaas Thermote. “Door mensen die op een of andere manier een link hebben met onze ploeg. Dat ging vrij vlot.”

Tot eind vorig jaar was zwart de hoofdkleur in de uitrusting. “We bouwden verder op de kleuren van vorig seizoen”, vult de voorzitter aan. “Nu ligt het accent op het rood. We kregen positieve reacties. Onze renners vallen op in het peloton. We onderscheiden ons een beetje van de rest.”

Voldoende

Ook inzake werking. Crossen blijft het DNA van het Tomabel-Inofec Cycling Team. Opleiding van de allerjongsten ook. “Plezier hebben in het veldrijden blijft de insteek”, benadrukt Thermote. “We zien dat veel jongens en meisjes naar de weg oriënteren. Dat mag, dat is niet slecht. Daar hebben ze ook deugd van. Maar we blijven een opleidingsploeg voor crossertjes.”

Drie pk’s

Het Tomabel-Inofec Cycling Team bestaat uit 55 rennertjes. “We zetten er geen limiet op, maar dit is voldoende”, aldus Thermote. “We hebben een vijftal trainers. Voor de trainingen wordt de groep in drie groepen gesplitst. Vijftien renners per trainer is genoeg. Zo kan alles op een veilige manier doorgaan. Op die leeftijd zijn er veel speelvogels. Je moet het overzicht kunnen bewaren.”

Miniemen en aspiranten vormen het leeuwenaandeel bij Tomabel-Inofec. Daarnaast heeft de club ook drie nieuwelingen en twee beloften (Miles Gevaert en Emiel Van Bruwaene). Drie aspiranten mogen een jaar lang de West-Vlaamse kampioenstrui dragen: veldrijders Nastja Hellebuyck (twaalfjarigen) en Briek Verfaille (dertienjarigen) plus mountainbiker Lars Casier (twaalfjarigen).

“Het is leuk dat we centraal op onze groepsfoto drie kampioenen hebben”, geeft Thermote toe. “Bij Tomabel-Inofec hebben we niet enkel oog voor kampioenen. Wij willen het bredere plaatje zien. Iedereen de kans geven en uitvissen of er een klik is met de cross of de koers, dat is de insteek”, zo besluit de voorzitter.