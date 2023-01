Nieuw cyclocrossparcours in Veurne ingehuldigd

Op zaterdag 28 januari werd een permanent cyclocrossparcours op het terrein van het sportcomplex in de Noordstraat in Veurne officieel ingehuldigd.

De stad Veurne is fier om op alle vlakken de bakermat van het wielrennen te zijn. Hier werd trouwens de koers in 1869 geboren met de allereerste interstedelijke wedstrijd ooit. Sinds enkele jaren kunnen jonge renners onder deskundige begeleiding en beveiligd met signaalgevers, op een afgesloten parcours in een peloton leren fietsen in Veurne. Met het maken van het nieuwe 900-meter lange cyclocrossparcours wil Veurne de mogelijkheid bieden aan beginnende cyclocrossrenners om de vaardigheden in deze discipline in te oefenen en te vervolmaken.

Daarom werd er, zoals in een professioneel parcours, ook een zandbak, een wasbord, balkjes en een hellingsplateau voorzien waarop kan geoefend worden. Voorzitter Geert Barbry van Cycling West-Vlaanderen was vol lof over het initiatief dat steevast als voorbeeld kan dienen. Kortom, alles is aanwezig om de aspirant crosser de mogelijkheid te bieden om de speciale techniek in alle veiligheid onder de knie te krijgen. Ouders kunnen hier met een gerust gemoed hun kinderen laten trainen. Het parcours is volledig afgesloten en kruist openbare wegen. De technische dienst van de stad zorgde voor de aanleg in samenwerking met enkelen externe partners. De grondwerken, zoals de aanleg van de zandbak of het plaatsen van het wasbord, werd uitbesteed. Het plaatsen van palen en touwen, het verharden van oversteken gebeurde in eigen beheer. Pedro Coutteau, kersverse voorzitter van de nieuw opgerichte wielerclub ‘Cycling Team Veurne’ gaf zijn advies en raad bij de uitvoering van dit project. ‘Ik bestempel hem dan ook graag als de geestelijke vader van dit initiatief’ zei schepen van sport Pascal Sticker. De aanleg van dit permanent cyclocrossparcours kostte 7000 euro.