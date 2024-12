Niels Vandeputte rijdt met straffe solo naar eerste Wereldbekerzege, Iserbyt naast podium

Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) heeft zaterdagnamiddag in de Nederlandse grensgemeente Hulst na een lange solo de vijfde manche van het seizoen in de Wereldbeker veldrijden op zijn naam geschreven. Eli Iserbyt greep naast de podiumplekken.

De Spanjaard Felipe Orts (Ridley Racing Team) legde beslag op de tweede plaats, de Nederlander Pim Ronhaar (Baloise Trek Lions) werd derde, voor Belgisch kampioen Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal). Het is de eerste Wereldbekerzege voor de Kempenaar.

Het was ook Vandeputte die de kopstart nam. De Nederlander Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) volgde als tweede met in zijn zog onder anderen Laurens Sweeck (Crelan-Corendon), Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal), Ronhaar, Iserbyt en Orts. Vandeputte trok met een voorgift van vier seconden op het drietal Van der Haar, Vanthourenhout en Iserbyt de tweede ronde in. Bij dat trio sloten wat verderop ook Orts en Europees kampioen Thibau Nys (Baloise Trek Lions) aan.

Wereldbekerleider Vanthourenhout zonderde zich vervolgens af van dit gezelschap, maar kwam in de afdaling ten val. Hij sloot wel direct weer aan net als Emiel Verstrynge (Crelan-Corendon) en Ronhaar. Vandeputte vatte de derde ronde aan met een voorsprong van 22 seconden op Vanthourenhout, Orts en Iserbyt en 30 seconden op Ronhaar, Verstrynge, Van der Haar en Nys.

Half cross reed Vandeputte een halve minuut voor Orts en Iserbyt terwijl Vanthourenhout andermaal tegen de vlakte was gegaan en terugzakte naar plaats 6. Orts bleef fel jacht maken op Vandeputte en naderde tot tien seconden. Iserbyt had ondertussen het gezelschap gekregen van Ronhaar. Orts had zich vergaloppeerd en legde zich in de slotronde neer bij de suprematie van Vandeputte.

In het klassement blijft Vanthourenhout, zevende in Hulst, leider met 124 punten achter zijn naam. Toon Aerts (Deschacht-Hens) is na zijn achtste plaats tweede (96 punten), Ronhaar staat derde (86 punten).

Beste cross ooit

“Dit was misschien wel de beste cross die ik ooit reed”, zei Vandeputte na afloop. “Ik was zowel op technisch als op fysiek vlak heel sterk vandaag. Ik maakte ook best weinig fouten op een toch wel verraderlijk parcours in Hulst. Die combinatie heeft ervoor gezorgd dat ik het kon afmaken. Ik vind dit alvast een heel belangrijke zege. Ik kende een periode waardoor ik niet echt aan crossen kwam. Je hebt dan een wedstrijd nodig om je vertrouwen op te krikken, zeker nu met de drukke kalender.”

In de voorlaatste ronde kwam Felipe Orts (Ridley Racing Team) fel opzetten. De Spaanse kampioen leek op weg om Vandeputte de zege nog af te snoepen, maar vergaloppeerde zich.

“Ik verschoot er wel echt van toen Orts op bijna tien seconden van mij gekomen was. Ik had net daarvoor doorgekregen dat ik een halve minuut voorsprong had. Zonder echt trager te rijden kwam hij plots opdoemen. Ik werd daarop nerveus, maakte enkele fouten maar vond snel weer de focus en kon mijn eigen ding doen. Ik had naar de vrouwencross gekeken en had aan mijn entourage gezegd dat ik dat voorbeeld wou overdoen. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Dit is alvast al een kers op de taart maar mijn ambities blijven hoog voor de komende crossen”, besloot Vandeputte.