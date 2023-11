Nick Van de Kerckhove grijpt nationale titel bij de elite 3: “Ik was bijna geen renner meer en nu ben ik Belgisch kampioen”

Tranen van geluk rolden over de wangen van Nick Van de Kerckhove. De 27-jarige veldrijder uit Beernem kroonde zich in Maldegem tot Belgisch kampioen bij de elite 3. Het is al zijn vierde kampioenstrui deze winter.

Het gaat weer goed met Nick Van de Kerckhove, in het verleden crosser in het shirt van Tarteletto-Isorex en KVC Deinze. Hij heeft enkele moeilijke jaren achter de rug. Eerst werd hij getroffen door de ijzeropstapelingsziekte. Tijdens de pandemie reageerde hij allergisch op een vaccin en belandde met een hartvliesontsteking in de kliniek.

“Bijna geen renner meer en nu Belgisch kampioen”, schetst Van de Kerckhove. “Die driekleur bij de elite 3 was deze winter mijn grootste doel. Ik kreeg het niet cadeau. Mijn start was goed, maar ik maakte een reeks foutjes en moest titelverdediger Thomas Garnier wat voorsprong verlenen. Ik dacht dat het verloren was. Dankzij de steun van vrienden en supporters zette ik toch nog alles op alles. In de voorlaatste ronde heb ik hem op een loopstrook kunnen counteren. Hij had me daar nochtans eerder in de cross op achterstand gezet. Ik liep zelfs tot zeventien seconden uit.”

Twintig zeges

Nick Van de Kerckhove hield stand. Bij de nevenbond LRC kroonde hij zich deze winter al tot Vlaams, Belgisch en wereldkampioen in de categorie B. Uiteraard steekt de driekleur bij de elite 3 van Belgian Cycling er een stuk bovenuit.

“Vier titels in één winter: wie kan dat zeggen?”, glundert de nationale kampioen die zijn trui zaterdag in Lichtervelde voor het eerst zal showen. “Ik zit aan veertien overwinningen: zeven bij de LRC, zeven bij de elite 3. Alles is eindelijk in de juiste plooi gevallen. Ik mik naar twintig zeges.”

Van de Kerckhove dankt de Belgische titel voor een stuk aan zijn goede vriend en vertrouwenspersoon Dimitri Stevens. “Ik was de enige die voor Grifo’s koos”, verduidelijkt de nationale kampioen. “Een bewuste keuze. Bij tubes met een zwaarder profiel verbruik je meer energie. In overleg met Dimitri, maakte ik die keuze. Achteraf gezien de juiste!”