Nick Van de Kerckhove droomt van Europese titel

Door een schouderletsel kon Nick Van de Kerckhove in Maldegem zijn Belgische veldrittitel bij de elite 3 niet verdedigen. Tegen de provinciale titelrace in Beernem was hij hersteld. Op tweede kerst boekte hij er zijn tiende zege van deze winter.

De 28-jarige veldrijder veroverde bij de LRC ook al de wereldtitel. In de finale van het Belgisch kampioenschap van deze nevenbond ging het fout en liep Van de Kerckhove een vervelend schouderletsel op. “Waardoor ik een paar weken in de lappenmand lag”, zucht hij. “Ik wil elk weekeinde kunnen meestrijden voor de overwinning. Dit seizoen is dat niet mogelijk geweest.”

In Beernem werd hij wel West-Vlaams kampioen elite 3. “Daar heb ik de cross bij de elite 3 kunnen winnen”, gaat Van de Kerckhove voort. “Whytic Priem was mijn enige concurrent. Ik vond het bijzonder jammer voor de organisatie in Beernem dat zo weinig renners deelnamen. West- en Oost-Vlamingen doen de moeite het land te doorkruisen om te crossen. Renners uit de andere Vlaamse provincies doen dat veel minder.”

EK in Marke

Nick Van de Kerckhove trok twee dagen na het PK naar het Limburgse Kerniel voor de Vlaamse titelstrijd. “Ik cross zoveel mogelijk”, benadrukt de pion van Decock-Mannavital-Van Mossel. “Ook al moest ik om 6 uur ’s morgens uit bed om op tijd in Kerniel te geraken. Op het einde van het veldritseizoen wil ik voelen dat ik moe ben. Daarvoor rijd ik dertig tot veertig crossen per winter. In Kerniel heb ik moeten opgeven. Het was niet mijn beste dag en ik had ook materiaalpech. De dag nadien won ik in Gullegem, mijn elfde zege deze winter.”

Afgelopen weekeinde moest hij in Dikkebus de duimen leggen voor Jonas Degroote. “Deze winter heb ik nog één doel: in Marke Europees LRC-kampioen worden”, besluit Van de Kerckhove. “Het zou mijn eerste Europese titel ooit zijn. Toch blijft dat een troostprijs. Want mijn seizoen was gebaseerd op het BK elite 3. Dat heb ik door blessure moeten missen.” (HF)