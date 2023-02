Nick Van de Kerckhove Amuseert zich bij de LRC: “Na volledig jaar stilstand eindelijk weer gezond”

Nick Van de Kerckhove (26) zit weer in het crosspeloton. Hij won deze winter zelfs al zes keer. Af en toe maakt hij de overstap naar crossen van Cycling Vlaanderen. Weldra met een vergunning elite 3?

De geschiedenis van Nick Van de Kerckhove is gekend. Hij sukkelde enige tijd ernstig met de gezondheid. Eerst met de ijzeropeenstapelingsziekte, daarna met een hartvliesontsteking, kort nadat hij een coronavaccin kreeg. “Daardoor lag ik een jaar volledig stil”, vertelt de man die in Gullegem de eerste editie van wat nu een Superprestigeveldrit is, won. “Ik had het een beetje gehad, maar vorig jaar ben ik toch weer beginnen fietsen.”

Hij reed de wielertoeristenversies van zowel de Ronde van Vlaanderen als Luik-Bastenaken-Luik. Ook de Luxemburgse Schleck Gran Fondo werkte hij af. “Na die Gran Fondo bleek dat ik twee plaatsen te kort kwam om me te plaatsen voor het WK in Italië”, gaat Van de Kerckhove verder. “Ik zat in een groepje en had eigenlijk beter meegesprint. Dit jaar hoop ik me wel te plaatsen voor het WK Gran Fondo in Glasgow. Niet dat ik daar met ambitie zal starten. Dat evenement wil ik eens hebben meegemaakt.”

Geen elite 2 meer

Voor zowel La Bresse Gran Fondo (14/5) als de Schleck Gran Fondo (3/6), twee kwalificatieproeven voor het WK, is hij ingeschreven. Als voorbereiding rijdt Van de Kerckhove op 7 mei de Espace Gran Fondo in het Luxemburgse Etalle. Ook de halve marathon op de Nacht van Vlaanderen in Torhout (16/6) staat op zijn kalender. Nu gaat hij nog een paar crossen doen. Zo trekt hij zaterdag naar Zelzate voor de finale van de Cycling Vlaanderen CX Challenge.

“Het gaat goed, ik ben weer helemaal gezond”, glundert hij. “Ik heb deze winter 12 crossen gereden, voornamelijk bij nevenbond LRC. In mijn eerste twee veldritten werd ik telkens vijfde. Van half november af ging ik niet meer uit de top twee. Want zes zeges en vijf tweede plaatsen. Nadat ik zaterdag in Beernem een LRC-cross won werd ik zondag in Maldegem bij de elite 3 tweede na Jens Gys. Woensdag won ik wel de Parkcross. Zondag zat er ook meer in. Na 300 of 400 meter werd ik in het zand opgehouden door een val van twee renners. Jens zat op kop en kon meteen een gat slaan. Ik bleef enkele ronden op tien seconden hangen, maar raakte niet dichter. Bij de LRC heb ik veel plezier. Een vergunning elite 2 ga ik niet aanvragen, elite 3 misschien wel, maar ik twijfel nog.”