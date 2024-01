“Mooie kers op de taart”: West-Vlaams podium ideale apotheose van geslaagd BK veldrijden in Meulebeke

Wat een Belgisch kampioenschap hebben we gekregen. Eli Iserbyt kroonde zich in Meulebeke tot Belgisch kampioen veldrijden en een volledig West-Vlaams podium bleek de perfecte apotheose van een geslaagd veldritweekend in Ter Borcht. Meer dan 14.000 toeschouwers tekenden ondanks de grauwe, koude weersomstandigheden present. Meulebeke en de cross, het blijkt opnieuw een goede combinatie. “Morgen heb ik congé, gelukkig!”

In 2021 vormde Ter Borcht al eens het decor van het Belgisch kampioenschap, maar toen was dat – in volle coronaperiode – zonder publiek. Dit jaar moest in dat opzicht een goedmakertje worden. Alleen leken de weergoden dat niet helemaal goed begrepen te hebben. Het was ijskoud, het sneeuwde in aanloop naar de wedstrijd van de profs en grote delen van het sportdomein werden herschapen in een ware modderpoel. Wie dacht dat het een goed idee was om op z’n witte sneakers naar de cross te gaan, moest zich toch even in de haren krabben. De barre omstandigheden hielden de ware veldritfan evenwel niet tegen om talrijk naar Meulebeke af te zakken. “Toen deze ochtend de eerste sneeuwvlokken vielen, vreesde ik even dat de mensen die nog twijfelden om te komen, zouden thuisblijven. Maar desalniettemin zijn er vandaag nog meer dan 1.700 tickets verkocht. Dat maakt dat we toch afklokten op ruim 14.000 toeschouwers”, vertelt Meulebeeks burgemeester Dirk Verwilst.

Nog voor de start van de profs verzamelden al heel wat wielerfans rond de campers van hun tenoren. Zo ook Annelien en Lena Van der Gucht. Zij stelden zich op bij de camper van titelverdediger Michael Vanthourenhout. “Wij zijn van Michaels supportersclub in Wetteren”, legt Annelien uit, terwijl ze een grote supportersvlag van de titelverdediger ineen steekt. “De koude deert ons niet, we volgen Michael door weer en wind”, klinkt het. “Binnenkort gaan we misschien zelfs naar het wereldkampioenschap in Tabor!” Maar hoe schat zij voor aanvang van het BK de kansen van haar favoriet in? “Ik zie het wel goedkomen! Michael is altijd goed in eigen provincie en het parcours in Meulebeke, waar hij al twee keer won, ligt hem zeker. Ook de weersomstandigheden lijken in zijn voordeel.” Alleen jammer dat Vanthourenhout vooraf zelf aangaf dat hij door ziekte niet honderd procent was. “Maar als hij het haalt, zal je ons vooraan aan het podium zien vieren”, laat Annelien de moed niet zakken. Staat genoteerd. Helaas zou achteraf blijken dat Michael Vanthourenhout tevreden moest zijn met een derde plek. Al zal dat de pret van Annelien en Lena waarschijnlijk niet hebben kunnen drukken.”

De supportersclub van Vanthourenhout, met Annelien centraal, was ook aanwezig. © WMe by Wouter Meeus

De camper van Vanthourenhout stond trouwens naast die van ploegmaat Eli Iserbyt, die andere topfavoriet. Voor de strijd liepen Kelly Van den Steen en Fien Maddens, oftewel mevrouw Vanthourenhout en mevrouw Iserbyt, nog zusterlijk naast elkaar langs het parcours. Ook kleine Arhtur, het zoontje van Kelly en Michael was er – in de buggy weliswaar – bij. Van stress was toen nog geen sprake. Voor de cross nog niet althans. “Stress, nee hoor. Al zal het misschien wel komen wanneer de wedstrijd bezig is”, lachte Kelly.

Superfan Andy

Wie wel al stress had nog voor de wedstrijd op gang was geschoten, was Andy Decorte. Hij en zijn vrouw zijn superfans van Eli Iserbyt en waren ook in Meulebeke met een grote vlag paraat. “De liefde voor Eli zit diep. We volgen hem al twaalf jaar, van bij de junioren. Hij is nochtans van het Harelbeekse, ik ben van Roeselare. Vanwaar het komt? Dat is gewoon een gevoel, meneer. Ik heb veel stress, ja. Het is D-day, maar ik geloof erin. Vandaag zal hij die titel eindelijk pakken. ”

Andy en z’n vrouw zijn superfans van Eli Iserbyt: “Gelukkig heb ik morgen congé, want dit gaan we vieren.” © WMe by Wouter Meeus

Het bleken profetische woorden, want Iserbyt bleek ijzersterk. In de vijfde ronde stoof de kleine Bavikhovenaar ervan door. Niemand die hem volgen kon. Dat zag ook Fien Maddens, de vrouw van Iserbyt. “’t Is nog niet gedaan”, bleef ze voorzichtig toen iemand haar twee ronden voor het einde voorbarig proficiat wenste. Gevolgd door een Alehow als manlief vlak voor het ingaan van de slotronde voorbijkwam. Ook Fien, die de laatste ronde op het grote scherm aan de finish volgde en die ondertussen ook felicitaties kreeg van de andere rennersvrouwen, wist het op dat moment zeker: dit zou Iserbyt niet meer afgeven. En gelijk had ze.

Fien volgde de slotronde op een groot scherm aan de finish. Hier wist ze het al: haar man zou zich voor het eerst tot Belgisch kampioen kronen. © WMe by Wouter Meeus

Enkele minuten later kwam Iserbyt immers als eerste over de streep en viel hij in de armen van een zichtbaar geëmotioneerde Fien. Ook superfan Andy kon zijn tranen maar moeilijk bedwingen. “Dit is fantastisch. Ik ben zo content! Eli verdient dit enorm. Ik maakte het al eens mee toen Eli in 2016 wereldkampioen werd bij de beloften, maar dit is nog zoveel mooier! Wat ik nu ga doen? Feesten. Gelukkig heb ik morgen verlof.”

Fien Maddens was zichtbaar geëmotioneerd door de Belgische titel van manlief. © DAVID PINTENS BELGA

Volledig West-Vlaams podium

Vlak na Iserbyt kwam er nog een gelukkige West-Vlaming over de meet: Lichterveldenaar Joran Wyseure reed een ijzersterke wedstrijd en werd uiteindelijk tweede. Een zeer knappe prestatie van de jonge West-Vlaming, die na de meet in de armen van zijn vriendin viel. Dankzij Michael Vanthourenhout ging uiteindelijk ook de derde podiumplek naar een West-Vlaming.

Na de finish viel een zichtbaar geëmotioneerde Joran Wyseure zijn vriendin in de armen: de jonge Lichterveldenaar pakte knap zilver.

Het was volgens Meulebeeks burgemeester Dirk Verwilst de ideale apotheose van een fantastisch weekend. “Het is een heel mooie tweedaagse geweest”, blikt hij tevreden terug. “De veldritsupporter heeft echt kunnen genieten. Zowel bij de vrouwen op zaterdag, als bij de mannen op zondag hebben we een heel mooie wedstrijd gekregen. We moeten het budgettaire luik van dit BK natuurlijk nog afsluiten, maar qua beleving was dit alleszins toch de ideale goedmaker voor 2021. De ambiancetent zat afgeladen vol, er werd goed geconsumeerd en ik zag enkel blije gezichten. En dat er dan ook nog eens een volledig West-Vlaams podium is, is een mooie kers op de taart.”

De sfeer zat er op het BK goed in. Ook deze jolige bende amuseerde zich kostelijk.