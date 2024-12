Miles Gevaert is provinciaal kampioen bij beloften

Miles Gevaert kroonde zich afgelopen week tot West-Vlaams kampioen veldrijden bij de beloften. Nadat hij vorig jaar in hetzelfde Beernem de trui aan Robbe Marchand moest gunnen, waren de rollen nu omgekeerd. Na een iets mindere periode door ziekte komt dit uiteraard als een mooi kerstcadeau.

“Ik hield er op voorhand wel rekening mee dat de provinciale titel wel eens voor mij zou kunnen zijn, maar ik was er niet met speciale druk naartoe gegaan. Ik was al een tweetal wedstrijden wat minder (Herentals en Mol, red.) toen ik wat ziekjes teruggekomen was van stage, dus op dat vlak was het nog wat koffiedik kijken. Door een snelle start raakten we snel met drie voorop: Robin Alderweireld, Robbe Marchand en ikzelf, en wat later kwam Ingmar Uytdewilligen aansluiten. Robbe was in dat groepje mijn enige belager voor de titel bij de beloften, als uittredend kampioen was hij ook degene met wie ik op voorhand het meeste rekening hield. Toen Ingmar een versnelling plaatste, was ik de enige die nog even kon aanpikken en zo een gaatje kon slaan op de rest. In die volgorde gingen we ook naar de meet. Ik finishte dus als tweede, maar werd eerste belofte en pakte zo de trui.”

BK in Zolder

Vandaag (vrijdag) is Miles alweer aan de slag in de Duinencross in Koksijde, en dan gaat het in rechte lijn naar het Belgisch kampioenschap in Zolder volgend weekend. “Op het BK verwacht ik toch wel een toptienplaats. Met het seizoen dat ik al achter de rug heb, met vooral een mooie campagne op buitenlandse bodem, is dat haalbaar. Ik rijd er graag, het parcours ligt me goed. Geen top-10 halen, zou wel een teleurstelling zijn”, voegt hij toe.

Niet geselecteerd

Ook in de wedstrijden van de X2O-trofee (zoals Koksijde en Lille) rekent hij op een degelijk resultaat. “De beloften rijden er in een aparte reeks, dan moet dat wel lukken”, klinkt het bij de 20-jarige Kuurnenaar. “Misschien krijg ik ook nog eens een kans in een Wereldbekercross. Ik had gehoopt op een selectie voor Zonhoven, maar door een tegenvallend resultaat in Herentals werd ik uiteindelijk niet geselecteerd”, aldus de renner van Tomabel-Inofec Cycling Team, de ploeg die hij ook in 2025 zal vertegenwoordigen. (RRK)