Milan Lenaers koerst dit seizoen bij LRG Cycling Team

Eerstejaarsbelofte Milan Lenaers maakte dit seizoen de overstap van het Cycling Team Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare naar het LRG Cycling Team. De 18-jarige Lenaers focust zich uitsluitend op het veldrijden en koos daarom voor het LRG Cycling Team.

Het veldritseizoen is al enkele weken aan de gang. Milan Lenaers wil dit seizoen een stap voorwaarts te zetten. “Mijn eerste grote passie was BMX”, weet Lenaers. “Maar ik kwam er al vrij snel achter dat ik een grote veldritliefhebber ben. Bij het Cycling Team Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare combineerde ik de cross met de weg, maar ik zocht een ploeg waar het veldrijden centraal staat. Ik amuseer me enorm, want iedere wedstrijd is anders. De ene week ploeter je door de modder en de andere week klief je door het zand. Heerlijk, die afwisseling.”

Profrenners

Lenaers is nog piepjong, maar dit seizoen moet hij het toch al opnemen tegen doorwinterde profrenners. Onder meer in Kruibeke en in Ardooie stond hij aan de start. “Ik moet helemaal achteraan starten, maar natuurlijk is het een eer om hen te bekampen. Het verschil met juniorenwedstrijden is gigantisch. De snelheid ligt immens veel hoger en ik ben het niet gewoon om een uur te crossen. Bij de junioren duurde een veldrit ‘maar’ 40 minuten.”

Als eerstejaarsbelofte is het moeilijk om jezelf te manifesteren, maar Lenaers wil zich dit seizoen wel een paar keer in de kijker rijden. “Ik hoop te blijven groeien, want ik heb nog veel progressiemarge. Mijn eerste doel is om wedstrijden uit te rijden.”

“Mijn idolen zijn Zdenek Stybar en Tom Meeusen. Ik was een grote fan van Stybar. Maar toen hij plots voor de weg koos, werd Tom Meeusen mijn nieuwe chouchou. In Woerden reed ik tegen hen en dat gaf toch wel een kick.” (IVDA)