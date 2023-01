Miel Dekien trekt met vertrouwen naar het BK veldrijden

Komend weekend is het opnieuw tijd voor de Belgische kampioenschappen veldrijden. Lokeren is dit jaar het decor en bij de junioren krijgen we ook Miel Dekien uit Houthulst aan het werk te zien.

Hij is bezig aan zijn eerste seizoen als junior. “Momenteel gaat het goed, al is het nog wat zoeken om de conditie helemaal op punt te krijgen”, vertelt de renner van CT MJ Wood.

“Soms is het nog wat lastig in het begin van de wedstrijd. Naar het einde toe voel ik altijd wel dat het beter gaat, dus het is nu zoeken hoe ik een volledige wedstrijd met het goede gevoel kan rijden. Ik probeer nu om zeker een goede opwarming te rijden en mijn lichaam actief te houden tot aan de start.”

De Houthulstenaar kon wel al enkele goede resultaten voorleggen, wat vertrouwen moet geven voor de toekomst. “Volgend jaar zal voor mijn natuurlijk meer doorwegen. Nu is het moelijker om mijn stempel te drukken in A-crossen of om een nationale selectie af te dwingen. Maar ik kijk wel met een positief gevoel terug op wat ik deze winter al heb kunnen presteren.”

“In Herentals had ik bijvoorbeeld een goed gevoel, al werd mijn prestatie daar afgeremd door een moeizame start. Voor de kerstperiode reed ik ook een aantal goede B-crossen, waaronder een tweede plaats in Orp-le Grand. In Frankrijk had ik ook onlangs een goed weekend, waar ik in twee crossen UCI-punten kon sprokkelen.”

Wat verwacht Dekien op het BK? “Omdat ik tegen renners van een jaar ouder moet crossen, kan ik niet de hoogste ambities uitspreken. Ik heb deze week wel enkele stevige trainingen afgewerkt en ook wat gerichter getraind op het parcours, want op een BK wil je toch tonen hoe goed je bent. Het parcours ligt mij best wel, zeker de klimmetjes. Een plaats in de top twintig zou mooi meegenomen zijn.”

(LR)