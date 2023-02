Middelkerke verwacht tot 12.000 toeschouwers voor Noordzeecross: “Eindelijk weer genieten van de echte volkse sfeer”

Op zaterdag 11 februari is de Noordzeecross aan haar 63ste editie toe. Voor de 13de keer gaat het om de finale van het regelmatigheidscriterium Telenet Superprestige.

De Noordzeecross is de oudste nog bestaande cross van het land. In 1959 werd er nog in de duinen gecrosst, met hier en daar een afspanning en een wegwijzer. Nu is parcoursbouwer Norbert Cicou en zijn team een maand bezig geweest om de omloop van de Noordzeecross 2023 aan te leggen, volgens de normen van de UCI. Klaar om opnieuw zo’n 12.000 toeschouwers te ontvangen.

Het is al van februari 2020 geleden dat Middelkerke bij het veldrijden nog eens supporters mocht ontvangen. Vorig jaar was er het BK zonder publiek en in 2021, in volle coronacrisis, werd de laatste Noordzeecross gereden in een leeg Krokodielpark. “Met de terugkeer van het publiek krijgen we weer wedstrijden als vanouds, met de echte volkse sfeer die bij het veldrijden hoort. En daar zijn we blij om”, zegt Luc Verschueren die dit jaar alles in goede banen moet leiden.

Nieuw parcours

“Bovendien stonden we dit jaar voor een grote uitdaging. Door de aanleg van het nieuwe Vita- sportcomplex met zwembad en sporthal, werd ook het sportpark structureel veranderd. En dus is er een heel nieuw parcours voor de cross uitgetekend op dezelfde site. Ook het vipgebeuren is verhuisd van de tennishal – nu padelruimte – naar de gloednieuwe sporthal”, vult voorzitter Norbert Cicou aan.

“Onze Noordzeecross is opnieuw springlevend” – Wouter Vandenhaute

Dit jaar geen Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock aan de start. “Die vedetten kosten veel geld. Om die te kunnen betalen, zijn zeker 15.000 toeschouwers nodig om rond te komen. Dit jaar hebben we die kost niet en we hopen toch nog op een 12.000 bezoekers. Momenteel zijn er reeds 4.500 tickets verkocht, dit en het mooie weer zijn hoopgevend voor zaterdag”, aldus voorzitter Norbert Cicou.

Favorieten

Ondertussen is de nieuwe Belgische kampioen Vanthourenhout een echte winnaar geworden en maakt hij nog een kans om de Superprestige te winnen. Lars van der Haar voert dat klassement aan, maar een uitschuiver of een slechte dag op het mooie – maar lastige – parcours kan voor de kwieke Nederlander nog alles verbrodden. Laurens Sweeck wil een mooi einde breien aan zijn schitterend seizoen. Hij kan voor de derde keer de Noordzeecross winnen. Het zou dus best kunnen we in Middelkerke een heruitgave krijgen van die spannende tweestrijd Sweeck – Vanthourenhout tijdens het voorbije BK. Of steekt Eli Iserbyt daar een stokje voor? Hij won de NoordzeeCross nog nooit, en zijn naam op het palmares zou niet misstaan.

Het wordt ook uitkijken naar Gerben Kuypers, de Belgische kampioen elite zonder contract. Kuypers mag dit jaar een van de revelaties van het veld genoemd worden. Met vijf overwinningen in de Coupe de France, een zege in de cross van Essen en verschillende top 10-noteringen, knokte hij zich naar een toekomstig profcontract.

Of er nog toekomst is voor de oudste cross van het land? “Zeer zeker”, zegt Wouter Vandenhaute, grote baas van Flanders Classics. “De Noordzeecross is opnieuw springlevend en we kunnen nu al aankondigen dat Middelkerke ook volgend jaar bij het Telenet Superprestige-klassement behoort.”