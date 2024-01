Michael Vanthourenhout ziet trui naar ploegmaat Iserbyt gaan op BK veldrijden: “Ik gun het Eli”

Geen tweede opeenvolgende Belgische titel voor Michael Vanthourenhout. De Belgische driekleur blijft wel in de ploeg met Eli Iserbyt als laureaat in Meulebeke.

Europees kampioen Vanthourenhout werd in aanloop naar het nationaal kampioenschap echter ziek: hij kreeg af te rekenen met buikgriep. Het belette de naar Wetteren uitgeweken West-Vlaming niet om toch de bronzen medaille te pakken op de doorweekte atletiekpiste van Sportcentrum Ter Borght.

Eli-parcours

“Als ik iemand mijn trui gunde, dan was het zeker Eli Iserbyt. Ik had al meteen door dat dit een Eli-parcours zou worden. Het is mooi dat die schitterende trui in de ploeg blijft. Ik had voor de wedstrijd al gezegd dat de beste vandaag zou winnen en Iserbyt was nu eenmaal de beste in dit BK. Joran Wyseure maakte eveneens een goede dag door. Hij nam in het begin van het Belgisch kampioenschap ook veel initiatief. Op de rechte stukken reed Eli wel twee kilometer per uur sneller dan de rest en daarmee wist ik genoeg. Daar maakte hij het verschil”, verduidelijkte Michael Vanthourenhout.

De Europese kampioen staat wel opnieuw op het podium van een BK. “Ik vind dat heel belangrijk. Het is verwonderlijk dat ik vandaag een rol van betekenis kon spelen. Zeker na mijn buikgriep die eerder deze week opliep. Dan moet je wel tevreden zijn met een derde plaats.”

“Dat onze manager Jurgen Mettepenningen een restaurant afgehuurd heeft in Pittem? Hopelijk krijg ik wat eten binnen. We hebben ook wel reden tot feesten met de titel die Eli Iserbyt behaalde. Wij hebben nu de Europese sterrentrui en de Belgische tricolore trui in de ploeg.”