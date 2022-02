Michael Vanthourenhout wint in Brussel, Eli Iserbyt tweede

Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft zondag na een knappe solo de Universiteitscross van Brussel gewonnen, dat is de slotmanche van het seizoen in X2O Badkamers Trofee veldrijden. Hij bleef in de hoofdstad Eli Iserbyt en Jens Adams voor. De Nederlander Lars van der Haar, zaterdag winnaar in Gavere, finishte als vierde, voor Laurens Sweeck.

Toon Aerts (Baloise Trek Lions) is de eindlaureaat van de X2O Badkamers Trofee. In de eindstand heeft hij een voorsprong van 5:40 op Iserbyt en 7:55 op Vanthourenhout.

Desastreuze start

In Brussel had Aerts een desastreuze start. Hij trapte door en knalde tegen de vlakte, waarbij hij Toon Vandebosch en Arne Vrachten in zijn val betrok. Sweeck zette meteen keihard door en trok als eerste het veld in. Achter hem volgden Corné van Kessel, Vincent Baestaens, Daan Soete, Lars van der Haar, Eli Iserbyt en Felipe Orts.

Een ronde later sloegen Sweeck en Vanthourenhout de handen in elkaar. Ze slaagden erin de rest op achterstand te zetten. Adams en Iserbyt volgden op 7 seconden, Van Kessel en Thijs Aerts moesten al 14 seconden goed maken. Toon Aerts reed in zestiende positie op 48 seconden van het leidende duo. In de derde ronde reed Toon Aerts ook nog eens tegen een afsluiting. Uiteindelijk zou hij toch nog als negende finishen.

Strak tempo

Vanthourenhout liet inmiddels zijn metgezel Sweeck in de steek en die moest ook Adams en Iserby voor laten gaan. Vanthourenhout bleef een strak tempo ontwikkelen en trok de voorlaatste ronde in met een voorsprong van 41 seconden. Nog voor het ingaan van de slotronde zegde Iserbyt Adams gedag en ging hij op zoek naar de tweede plaats.

Vanthourenhout kon genieten van de laatste ronde en reed onbedreigd naar zijn derde zege van het seizoen. Eerder won hij de Berencross in Meulebeke en de wereldbekermanche van Namen.

