Michael Vanthourenhout volgt Lars van der Haar op als Europees kampioen veldrijden

Michael Vanthourenhout is zondag, op en rond de Citadel van Namen, Europees kampioen in het veldrijden bij de mannen elite geworden. De 28-jarige Vanthourenhout haalde het na een solo die hij opzette in de tweede helft van de cross. De Nederlander Lars van der Haar kon zijn titel niet verlengen en werd tweede, voor Laurens Sweeck.

De Nederlander Joris Nieuwenhuis viel net naast het podium. De Zwitser Kühn eigende zich de vijfde plaats toe. Toon Vandebosch werd 8e, Niels Vandeputte 11e. Eli Iserbyt, Quinten Hermans en Daan Soete wierpen voortijdig de handdoek in de ring. Jens Adams moest in allerlaatste instantie verstek geven voor de titelstrijd wegens ziekte.

Voor de start dwarrelde er regen uit de lucht en dat had meer dan zijn invloed op het parcours. Eli Iserbyt flitste zich meteen naar de kop van de wedstrijd. De Nederlander Lars van der Haar volgde in zijn wiel. Daarna reden de Zwitser Kevin Kühn, de Nederlander Ryan Kamp, Daan Soete, Michael Vanthourenhout, Quinten Hermans, Laurens Sweeck en de Zweed David Risberg. Al na 3 minuten plaatste Eli Iserbyt een demarrage. Op de kasseizone riposteerde Lars van der Haar, hij nam het commando fluks over.

De uittredende kampioen begon aan de tweede ronde met een voorsprong van 5 seconden op Michael Vanthourenhout. Kevin Kühn bezette positie nummer drie, voor Quinten Hermans en Laurens Sweeck. Iserbyt was teruggezakt naar de 7e plaats. Van der Haar sloeg tegen de vlakte in de afzink en werd zo meteen geremonteerd door Vanthourenhout. Laatstgenoemde zette onmiddellijk door en begon aan de derde ronde met een kleine voorsprong op Van der Haar. Quinten Hermans en Laurens Sweeck reden op 11 seconden.

Door de regen werd het traject alsmaar vettiger een gladder. In de afzink naar de kasseizone sloegen Vanthourenhout, Sweeck en Hermans tegen de vlakte. Van der Haar, die daar rechtop bleef, kon zo opnieuw de kop nemen. Iserbyt was helemaal teruggeslagen en verliet daarop de wedstrijd.

Halverwege kregen we volgende situatie: Van der Haar reed 10 seconden voor Vanthourenhout uit. Sweeck volgde op 58 seconden, Ryan Kamp op 1:13 en Toon Vandebosch op 1:22. Quinten Hermans reed op de achtste plaats. Van der Haar reed lek, moest de materiaalpost in en zag Vanthourenhout weer de koppositie innemen. Van der Haar sloeg opnieuw tegen de vlakte en zo werd de afstand tussen de beide smaakmakers van dit EK opnieuw groter.

Bij het intrekken van de zesde van negen ronden had Vanthourenhout een voorgift van 17 seconden op Van der Haar. Die voorsprong dikte aan tot 23 seconden bij het aansnijden van het voorlaatste toertje. Van der Haar kraakte en zo kon de West-Vlaming beginnen aan de laatste ronde met een voorgift van 41 seconden.

Sweeck moest 2:02 toegeven en leek op weg naar de laatste podiumplaats, al kwam de Nederlander Joris Nieuwenhuis plots fel opzetten. Vanthourenhout tilde de fiets op toen hij de meet overschreed. Hij volgt Lars van der Haar op als Europees kampioen. Sweeck pakte het brons.

Michael Vanthourenhout won eerder dit seizoen in Kruibeke en Meulebeke. (Belga)