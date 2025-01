Michael Vanthourenhout voelt geen druk in aanloop naar WK veldrijden: “Met Mathieu en Wout erbij teken ik meteen voor brons”

Michael Vanthourenhout is samen met Wout van Aert misschien wel de belangrijkste medailletroef voor België op het WK veldrijden in Liévin. De 31-jarige West-Vlaming heeft de juiste vorm beet, zo bewees hij vorig weekend nog met een tweede plaats in Hoogerheide waardoor hij de eindzege in de wereldbeker veiligstelde.

Alleen de onvermijdelijke Mathieu van der Poel bleek daar te sterk en ook zondag start de Nederlandse titelverdediger als de te kloppen man. “Het wordt moeilijk om hem te verslaan als je kijkt naar de voorsprong die hij in elke cross bij elkaar fietst. In Hoogerheide kon ik mijn achterstand gedurende een half uur beperken tot onder een minuut, wat voor mij al een hele prestatie was.”

Podium

Vanthourenhout haalde vorig jaar in het Tsjechische Tabor brons (achter Van der Poel en Joris Nieuwenhuis, red.) en werd in 2018 in Valkenburg tweede (achter van Aert, red.). Hij weet dus wat het is om op een WK-podium te staan. “Nu Mathieu en Wout erbij zijn, zou ik meteen opnieuw tekenen voor brons”, zegt hij.

“Ik denk dat de winnaar misschien al een beetje gekend is. Plaats twee zal niet zomaar voor Wout zijn, maar dit parcours is puur op de power en dat ligt hem goed. Dus hem verslaan wordt ook moeilijk. Maar plaats twee of drie maakt niet zoveel uit. Op het podium staan, zou al heel mooi zijn. Anderzijds is het niet zo dat mijn seizoen afhangt van zondag. Ik heb de wereldbeker gewonnen, en dat was vooraf een duidelijk doel. Daardoor is er druk van mijn schouders gevallen. Ik kan het vervolg van het crossseizoen daardoor met een andere ingesteldheid aanvatten.”

Volgens bondscoach Angelo De Clercq is het parcours alvast op maat van Vantourenhout gesneden. “Die hoogtemeters en de ondergrond moeten mij inderdaad goed liggen. Ik hoop gewoon een goeie cross te rijden.”