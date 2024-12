Michael Vanthourenhout verstevigt leidersplaats in Wereldbeker, maar zege is na nieuwe demonstratie voor Mathieu van der Poel

Wereldkampioen Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) heeft donderdag in Gavere de zevende manche in de Wereldbeker veldrijden gewonnen.

De 29-jarige Nederlander had 26 seconden voor op Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal), die met een tweede plaats zijn leidersplaats in de Wereldbeker verstevigde. Thibau Nys (Baloise Trek Lions) mocht als derde mee het podium op. Voor Van der Poel was het de derde veldrit van het seizoen. Afgelopen week was hij ook in Zonhoven (WB) en Mol (SP) de beste.

In de wereldbekerstand heeft Vanthourenhout met 170 punten 36 punten voor op Toon Aerts, die donderdag met een tiende plaats vrede moest nemen. De Nederlander Pim Ronhaar wipte met 115 punten naar de derde plaats, over Eli Iserbyt (102 ptn), die geblesseerd forfait gaf voor Gavere. Ook de Nederlander Lars van der Haar (115) en Joran Wyseure (105) gaan Iserbyt nu voor.

De podiumplaatsen in Gavere waren snel verdeeld. Van der Poel, Vanthourenhout en Nys vormden met Ronhaar in de tweede ronde een kopgroepje van vier, maar Ronhaar moest zijn metgezellen al snel laten rijden. Na 19 minuten sloeg Van der Poel een kloof op Vanthourenhout en Nys. Half cross had de wereldkampioen 28 seconden voor op dat tweetal. Van der Haar en Emiel Vertrynge volgden op 48 seconden. Met nog iets meer dan twee ronden voor de boeg ontdeed Vanthourenhout zich voor de tweede plaats van Nys. Van der Haar kwam nog tot bij Nys, maar maakte dan een foutje en viel zo net naast het podium.

Zondag wordt in het Franse Besançon de achtste wereldbekercross van het seizoen gereden. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) mocht donderdag voor het eerst in zijn carrière het podium op in Gavere. “Nochtans ligt deze cross me wel”, vertelde de 31-jarige West-Vlaming. “De voorbije jaren slaagde ik er nooit in om mee te doen voor een podiumplaats en daar wou ik nu toch wel eens verandering in brengen.”

“Ik was er echt op gebrand om vandaag een heel goede prestatie neer te zetten. Van bij de start was ik mee met de kop van de wedstrijd. Ik slaagde erin mijn eigen cross te rijden. Toen Van der Poel ging aanvallen, paste ik. Ik wou mezelf niet opblazen door zijn wiel proberen te houden. Dat ging toch nooit lukken. Dus koos ik ervoor om mijn eigen tempo aan te houden.”

“Ik word tweede na Mathieu van der Poel en doe bovendien een uitstekende zaak in het wereldbekerklassement. Ik kreeg het op het einde wat lastig, toen Thibau Nys kwam opzetten nadat ik ergens was opgehouden. Maar zelf slaagde ik er op een gegeven moment ook in om Van der Poel even onder druk te zetten.”