Michael Vanthourenhout verlengt zijn Europese titel veldrijden na lange solo

Michael Vanthourenhout heeft zich zondag in Pontchâteau opnieuw tot Europees kampioen veldrijden bij de mannen elite gekroond. De 29-jarige West-Vlaming haalde het na een lange solo voor de verrassende Brit Cameron Mason en de Nederlanders Lars van der Haar, Pim Ronhaar en Ryan Kamp. Het parcours in Frankrijk was erg drassig na verschillende stortbuien doorheen de dag.

Vanthourenhout volgt zichzelf op op de erelijst van het EK. Vorig jaar was hij ook al de beste in Namen. Hij versnelde zondag in de tweede ronde en reed vervolgens de rest van de cross alleen op kop.

Iserbyt kent pech

Achter hem beten Mason, Ronhaar en Van der Haar hun tanden stuk op de West-Vlaming. Iserbyt kreeg met pech af te rekenen en werd zesde.

Kuypers 13de

De andere Belgen eindigden in de achtergrond. Laurens Sweeck werd zevende, Niels Vandeputte achtste, Witse Meeussen tiende en Gerben Kuypers dertiende. Thibau Nys kende een totale offday en gaf op, net als Joran Wyseure.

Eerder op de dag kroonden de Nederlandse Fem van Empel (vrouwen elite), Jente Michels (jongens beloften), de Britse Zoe Bäckstedt (meisjes beloften) en de Fransen Aubin Sparfel (jongens junioren) en Célia Gery (meisjes junioren) zich tot Europees kampioen in Ponchâteau.