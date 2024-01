Michael Vanthourenhout tevreden met tweede plaats op wereldbeker veldrijden in Benidorm: “Mooi weekend achter de rug”

In Wetteren liep zondagochtend de wekker ten huize Vanthourenhout af om 4 uur. De Europese kampioen moest immers nog een vlucht halen naar Spanje. Die zou hem toelaten om ‘s namiddags deel te nemen aan de wereldbekercross in Benidorm. Michael Vanthourenhout pakte daarin een schitterende tweede plaats en mocht zelfs even, na een val van leider Wout van Aert, dromen van de zege. Zaterdag won hij al de Kasteelcross in Zonnebeke.

“Ik had zaterdag ook al een goede dag met mijn winst in Zonnebeke. Vandaag liep het ook wel goed. Ik heb er dus een mooi weekend opzitten met een zege en een tweede plaats. Ik had het niet gedacht na die zware wedstrijd in Zonnebeke. Daarbovenop kwam nog een vermoeiende reis naar Spanje”, legde Vanthourenhout uit.

Meer zat er niet in

“Ik neem vooral mee dat de conditie in stijgende lijn is”, onderstreepte de Europese kampioen. “Of ik er ooit aan dacht dat ik kon winnen? In de voorlaatste ronde kon ik goed mee met Wout. Ik dokterde daarop een plan uit om hem onder druk te zetten aan de balken. Zover kwam het niet want hij was daarvoor al gaan aanvallen. Ineens zag ik hem staan na zijn foutje, maar meer dan een tweede plaats zat er echt niet in.”