Michael Vanthourenhout start zondag op WK veldrijden in Fayetteville: “Met de Belgen Pidcock afmatten”

Vier jaar geleden haalde Michael Vanthourenhout (28) het podium van het WK. In 2018 werd hij tweede na Wout van Aert, voor Mathieu van der Poel. Die twee zijn er zondag niet. Dus hoopt Vanthourenhout op een medaille.

Samen met zijn beloftenwereldtitel in het Tsjechische Tabor, intussen zeven jaar geleden, is de zilveren medaille van Valkenburg voor Michael Vanthourenhout een heuglijk moment. Op het podium staan met wereldtoppers als Van Aert en Van der Poel, het is niet iedereen gegeven. Vorige winter lukte het Tom Pidcock enkele keren om de grote twee op een podium te flankeren. In afwezigheid van Van Aert en Van der Poel is de Brit zondag in het Amerikaanse Fayetteville dus dé grote rivaal van de volledige Belgische selectie.

“Met de Belgen kunnen we het Pidcock heel moeilijk maken”, besloot Michael Vanthourenhout na het dubbelweekend Hamme-Hoogerheide. “Hij steekt er op dit moment niet met kop en schouders bovenuit. Op het einde van de finale van de Wereldbeker in Hoogerheide zat de Brit er een beetje door. Het WK zal hij zonder twijfel anders aanpakken en niet zo vroeg alleen gaan. Wij moeten hem tijdens de cross proberen afmatten. Dat wordt onze taak. En uiteraard probeer ik een medaille te pakken.”

Het parcours van het WK is te vergelijken met Namen…

Derde in WB Fayetteville

Voor de afreis naar Fayetteville kregen de Belgen al met een tegenslag af te rekenen. Quinten Hermans legde een positieve coronatest af en mocht niet op het vliegtuig. De Limburger zette half oktober de Wereldbekermanche in de staat Arkansas op zijn naam, voor Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout. “Door een wolkbreuk twee uur voor de start was het parcours in Fayetteville in een modderpoel herschapen. Voor mij zat er iets meer in dan de derde plaats, want ik verloor tijd toen een net in mijn wiel draaide.”

Het ziet er naar uit dat het WK op een snelle omloop zal worden gereden. In Fayetteville vriest het in deze periode van het jaar ’s nachts en worden overdag temperaturen van tien tot vijftien graden gemeten. “Volgens de voorspellingen zal het weer deze week niet veranderen”, ging Vanthourenhout verder. “Het wordt een snel WK. Het parcours ligt me, want deels te vergelijken met Namen waar ik een maand geleden de Wereldbekermanche won.”

Content met regelmaat

Die zege plus een reeks tweede, derde en vierde plaatsen leverde de naar Wetteren uitgeweken Wingenaar in het eindklassement van de Wereldbeker de tweede prijs op. “Heel content mee”, benadrukte de pion van Pauwels Sauzen-Bingoal. “Die tweede plaats betekent dat mijn regelmaat groot was. Vroeger kreeg ik wel eens het verwijt dat die regelmaat ontbrak.”

Vanthourenhout, die rond 1 mei papa wordt van een zoontje, staat in de X²O Badkamers Trofee comfortabel derde. Van dit klassement moeten in februari nog twee wedstrijden (Lille (06/02) en Brussel (13/02)) worden gereden. Trekt Vanthourenhout in de regenboogtrui naar die crossen? (HF)