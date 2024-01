Michael Vanthourenhout pakt de zege in Kasteelcross: “Winnen in België is nooit gemakkelijk”

Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen – Bingoal) heeft zaterdag voor de eerste keer in zijn carrière de Kasteelcross in Zonnebeke gewonnen.

In Zonnebeke haalde hij het van Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck) en Tim Merlier (Soudal Quick-Step), de winnaar van vorig jaar. Lander Loockx greep met een vierde plaats net naast het podium, Tom Meeusen werd vijfde. Eerder dit seizoen won de dertigjarige Vanthourenhout het EK in Pontchâteau en de Hexia Cyclocross in Gullegem.

Het was Yordi Corsus die het hele pak op sleeptouw nam richting het veld. Achter hem reden onder meer Lander Loockx, Vincent Baestaens, Tim Merlier en Michael Vanthourenhout. Een kopgroep van achttien renners trok de tweede ronde in. Gianni Vermeersch bleef een strak tempo ontwikkelen en zo scheurde de ruime kopgroep in verschillende stukken uiteen. Michael Vanthourenhout, Tim Merlier en Lander Loockx slaagden erin het achterwiel van de eerste wereldkampioen gravel ooit te houden. Yordi Corsus trok bij het ingaan van de derde ronde eveneens naar die kopgroep, terwijl Kay De Bruyckere en Tom Meeusen volgden op elf seconden.

Op de schuine kant sloeg Gianni Vermeersch onderuit en zorgde er zo voor dat ook Michael Vanthourenhout even van de fiets moest. Kort daarop reformeerde de kopgroep met vijf renners opnieuw terwijl Kay De Bruyckere tot op vijf seconden genaderd was. Deze laatste vervoegde half cross de kopgroep, die op die manier aandikte tot zes renners. Lander Loockx verkeek zich op een gladde plek en ging tegen de vlakte. Hij hield hiermee Kay De Bruyckere en Yordi Corsus op. Tim Merlier, Michael Vanthourenhout en Gianni Vermeersch reden na 35 minuten met een voorgift van elf seconden op Lander Loockx en Yordi Corsus rond. De Bruyckere was ten val gekomen en kende daarbij mechanische pech waardoor hij helemaal wegzakte. Ook Tim Merlier kwam in de problemen en stuurde hard tegen een paaltje. De Belgische kampioen beachrace moest zo een kloofje laten op Vanthourenhout en Vermeersch.

Met nog twee ronden te rijden sloot echter Merlier weer aan bij het tweetal. Lander Loockx reed op 36 seconden, Tom Meeusen en Yordi Corsus volgden op 50 seconden. Het sein dan voor Michael Vanthourenhout om te gaan versnellen. De Europese kampioen vatte de slotronde aan met een voorgift van 11 seconden op Gianni Vermeersch en 27 seconden op Tim Merlier. Aan deze posities wijzigde niets meer zodat Michael Vanthourenhout Tim Merlier kon opvolgen als eindlaureaat van de Kasteelcross van Zonnebeke.

“Deze Kasteelcross is toch een televisiecross, zoals onze baas van de ploeg het altijd zo mooi zegt. Als je die dan kan winnen, is dat altijd goed. Er lag hier een verraderlijk parcours met her en der ijsplekken. Bovendien was het niet gemakkelijk om iemand uit het wiel te rijden. Dat lukte me uiteindelijk dan toch in het slot van de wedstrijd”, vertelde Michael Vanthourenhout, die zijn favorietenrol waarmaakte. Gianni Vermeersch en Tim Merlier mochten mee het podium op.

“Winnen in België is nooit gemakkelijk. Gianni Vermeersch en ikzelf staken vandaag misschien wel iets boven de rest uit. Tim Merlier maakte net iets te veel fouten. Die twee zullen stilaan wel andere prioriteiten gaan stellen. Misschien kon ik daardoor dan ook wat meer het verschil maken”, vervolgde Vanthourenhout.

De Europese kampioen neemt morgen/zondag het vliegtuig naar Spanje om ‘s namiddags nog deel te nemen aan de Wereldbekercross van Benidorm. “De wekker loopt zondagochtend af om 4 uur. Dan gaat het richting vliegveld om nog af te reizen naar Spanje. Ik hoop dat ik vroeg in bed kan kruipen vanavond. Maar deze zege maakt veel goed. Ik trek met een nieuwe overwinning naar Spanje. Mijn klassement in de Wereldbeker is om zeep, maar ik wil in Benidorm wel mijn best doen.”