Michael Vanthourenhout opent in Tabor met brons in mixed relay

België heeft vrijdagnamiddag de bronzen medaille behaald in de mixed relay, de openingswedstrijd van de wereldkampioenschappen veldrijden in het Tsjechische Tabor. Het goud ging na een millimetersprint naar Frankrijk, voor Groot-Brittannië.

Junior Arthur Van den Boer opende voor België de debatten in het Tsjechische veld en wisselde na de openingsronde in een degelijke vijfde positie. Belofte Ward Huybs loodste ons land vervolgens naar de tweede positie, juniore Shanyl De Schoesitter zakte echter weg naar de zevende stek.

Julie Brouwers schoof intussen op naar de vijfde plaats en tot slot was het aan de Belgische profs Sanne Cant en Michael Vanthourenhout om de kloof met de top drie te dichten. De Belgische kampioene ging al snel op en over de Verenigde Staten naar de derde plaats en uiteindelijk hield Vanthourenhout die ook vast. De zege ging naar Frankrijk. Junior Aubin Sparfel hield in de sprint om het goud de Brit Cameron Mason tegen de verwachting in nipt af.

De Mixed Team Relay stond nog maar voor de derde keer op het WK-programma. In 2022 ging het nog om een testrace, vorig jaar won Nederland de eerste officiële editie. België haalde de voorbije twee jaar brons. Oranje besloot zijn titel in Tabor niet te verdedigen, omdat er geen zes geïnteresseerde renners gevonden werden.

Het orgelpunt op dit WK volgt zondagnamiddag met de titelstrijd bij de elite mannen. De Nederlander Mathieu van der Poel start er als torenhoog favoriet. Bij afwezigheid van Wout van Aert en gezien de hegemonie van Nederland in het veld, wordt er dan gevreesd voor een eerste WK sinds München 1997 waarin er geen Belg op het podium zou staan. München was destijds voor het grote publiek de kennismaking met Sven Nys en Bart Wellens, die bij de beloften respectievelijk goud en zilver pakten en het veldrijden in de daaropvolgende jaren zouden domineren.

Drievoudig wereldkampioene Cant duikt zaterdagnamiddag een tweede keer het veld in voor het WK bij de vrouwen. Ze vormt er een kwartet met Alicia Franck, Marion Norbert Riberolle en Laura Verdonschot maar Belgisch eremetaal wordt er niet verwacht. De Nederlandse vrouwen domineren de cross en hebben met Fem van Empel de titelverdedigster in hun rangen. Zij mag uit eigen land concurrentie verwachten van onder meer Puck Pieterse, Ceylin del Carmen Alvarado en Lucinda Brand.