Michael Vanthourenhout klopt Laurens Sweeck in Parkcross Maldegem

Reactie Eli Iserbyt:

“Laurens Sweeck moet gediskwalificeerd worden. Hij reed me in de hekken. Dit kan niet. Het is niet de eerste keer dat hij iets ongeoorloofd doet in de cross. Het was net hetzelfde als in Otegem. Sweeck mag niet op het podium staan. Doe maar navraag”, fulmineerde Iserbyt richting Demunter.

In Otegem, daags na het BK in Lokeren waar ook al een akkefietje was tussen de begeleiders van Sweeck en Michael Vanthourenhout, zou Sweeck zich ook al eens breed gemaakt hebben. Toen was Vanthourenhout furieus omdat die in de materiaalpost werd gedrongen. Volgens Iserbyt was hij woensdag het slachtoffer. Daarom eiste hij dat de wedstrijdjury Sweeck zou gediskwalificeren.

De UCI-wedstrijdcommissarissen overlegden even na de uitleg van Iserbyt. Er werd raad gevraagd aan de commissaris die ter hoogte stond van de materiaalpost waar het manoeuvre van Sweeck zou hebben plaatsgevonden. Maar niemand had iets onreglementair opgemerkt en zo bleef de uitslag ongewijzigd. Hij werd dus vijfde na Vanthourenhout, Sweeck, Ryan Kamp en Niels Vandeputte. Iserbyt reed, toen hij hoorde dat hij zijn gram niet zou halen, meteen weg en wou geen interview meer geven. Of het nog goed komt tussen de clan Sweeck en een deel van de Pauwels Sauzen-Bingoalformatie is nu maar de vraag. Na het WK leken de plooien tussen beide partijen gladgestreken.