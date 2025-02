Michael Vanthourenhout kan leven met zevende plaats op WK veldrijden: “Het hoogst haalbare”

Michael Vanthourenhout haalde vorig jaar in Tabor brons op het WK veldrijden en werd in 2018 in Valkenburg tweede. Een nieuwe podiumplaats zat er zondag in Liévin evenwel nooit in. De 31-jarige West-Vlaming kwam als zevende binnen, op twee minuten van de ongenaakbare Mathieu van der Poel.

“Het zou heel mooi zijn geweest als ik op het podium had kunnen staan. Maar ik heb de wereldbeker dit seizoen gewonnen, en dat was toch al een geruststelling”, reageerde hij. “Ik wist dat dit een parcours zou zijn dat Thibau (Nys, die brons won na Van der Poel en Van Aert) heel goed ligt. En of je nu vierde wordt of zevende, dat maakt niet zoveel uit. Ik heb alles gegeven en de zevende plaats was het hoogst haalbare.”

Vanthourenhout vond het een eerlijke cross waarin elke renner op zijn waarde werd gerangschikt. “Er zat voor mij vandaag niet meer in. Ik denk dat iedereen op zijn plaats is terechtgekomen. Als we de cross opnieuw zouden rijden, zou je hetzelfde resultaat krijgen. Ik ben niet teleurgesteld. Ik was deze week nog goed ziek en dan is het voor mij eigenlijk een wonder dat ik nog zevende word.”

Vanthourenhout blikt ondanks dit (half)gemiste WK toch tevreden terug op de voorbije maanden. “Ik heb de wereldbeker gewonnen en dat bewijst dat ik heel regelmatig heb gepresteerd. Vroeger lukte mij dat niet, nu wel. En er komen nog enkele mooie crossen aan, zoals in Middelkerke en Brussel. Meestal ben ik op het einde van het seizoen nog redelijk goed in vorm dus ik ga zeker proberen nog iets mee te pikken.”