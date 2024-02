Michael Vanthourenhout is blij met brons op WK veldrijden: “Het hoogst haalbare vandaag”

Michael Vanthourenhout hield de Belgische eer in het WK veldrijden bij de mannen elite hoog. Hij mocht zondag naast de oppermachtige Mathieu van der Poel en Joris Nieuwenhuis, een andere Nederlander, als derde mee het podium op in Tabor.

“Het is altijd mooi om op het podium te staan. Op een WK telt natuurlijk maar een plaats, maar vandaag was dit het hoogst haalbare”, reageerde de Europese kampioen na afloop voor de camera van Sporza. “Ik heb een uur lang tegen mezelf gestreden, en dit was het hoogst haalbare. Ik ben wel tevreden.”

Vanthourenhout moest na een gemiste start een inhaalrace afwerken. “Ik had tegen mezelf gezegd dat ik achter enkele snelle mannen zou plaatsnemen en had dan voor Lars (van der Haar) gekozen. Maar Lars schoot uit zijn pedaal. Daarna heb ik geprobeerd mezelf niet op te jagen. Na de eerste passage bij de materiaalpost ben ik aan een inhaalrace begonnen. Ik vond snel aansluiting bij de groep met Pim (Ronhaar) voor de derde plaats. Daarna had ik even tijd nodig, maar ik voelde dat ik beter was dan Pim.”

In de slotfase kreeg Vanthourenhout nummer twee Nieuwenhuis in het vizier, maar die kloof kreeg hij niet meer dicht. “Ik was een beetje over mijn limiet gegaan, voelde dat het wat “op” was. Gelukkig had ik genoeg voorsprong op Pim. Op het einde was de tank volledig leeg.”