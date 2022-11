Michael Vanthourenhout houdt wereldkampioen Pidcock af in spannende Druivencross

Michael Vanthourenhout heeft de Wereldbeker in Overijse op z’n naam gebracht. Na een spannende wedstrijd haalde hij het voor wereldkampioen Tom Pidcock. Van der Haar finishte als derde.

De wedstrijd in Overijse, al lastig door de hoogtemeters, werd zondag door de regen ook nog herschapen tot een stevige ploeterpartij. Met Tom Pidcock aan de start kon de organisatie uitpakken met de wereldkampioen, maar hij miste compleet z’n start door technische problemen en dook als laatste in het veld. Lars van der Haar ging als eerste omhoog, ook Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout hadden hun start niet gemist.

Lekke band

De twee ploegmaten sloegen een klein kloofje op Van der Haar, Pidcock ging intussen in de achtergrond als een bezetene tekeer en raapte de ene na de andere renner op. Vanthourenhout en Iserbyt telden 11 seconden bonus op nummers drie en vier, Pidcock volgde in negende positie op 22 seconden. In geen tijd schoof hij daarna verder op naar plek drie en na 18 minuten cross pikte hij aan bij de twee leiders.

Veel tijd om te verpozen nam de Brit niet. Hij bepaalde het tempo, Iserbyt moest lossen in de derde ronde en na een klein foutje van de Europese kampioen was de Brit alleen los. Vanthourenhout gaf zich niet zomaar gewonnen en dook de vierde ronde in met drie seconden achterstand op de wereldkampioen. Hij maakte die achterstand goed en met twee leiders doken we de vijfde ronde in. Na een lekke band van Eli Iserbyt volgde Thibau Nys intussen in derde positie, samen met Laurens Sweeck op 41 seconden, Van der Haar volgde als vijfde op 49 tellen.

Risico

Pidcock en Vanthourenhout maakten er een mooi duel van, in de strijd om de derde plaats viel Thibau Nys terug en speelden Sweeck en Van der Haar haasje over. In de zesde ronde wist Pidcock afstand te nemen van Michael Vanthourenhout, maar een valpartij dwarsboomden de plannen van de wereldkampioen. Hij ging tegen de vlakte en de Europese kampioen ging hem opnieuw voorbij. De koppositie gaf Vanthourenhout vleugels die in geen tijd 12 tellen bonus verzamelde.

Pidcock moest even bekomen, maar gaf de zege niet zomaar cadeau. Hij dook de slotronde in met acht seconden achterstand. Van der Haar verzekerde zich in de achtergrond van de derde plaats, voor Sweeck. De Brit nam heel wat risico in de achtervolging, naderde tot op drie seconden, maar een klein foutje sloeg hem opnieuw terug. In een spannend slot was het Vanthourenhout die het laken naar zich toe trok, Pidcock eindigde knap tweede in z’n tweede cross van het seizoen. Lars van der Haar vervolledigde het podium.